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В «Зените» высказались о развитии сотрудничества с «Фенербахче»

вчера, 17:14

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий касательно сотрудничества с «Фенербахче».

Прежде всего, [сотрудничество] имеет спортивное значение за счет объединения разных стилей. И хотя это не официальный матч, а товарищеский, это хорошая площадка для руководства, чтобы увидеть игроков с разными характеристиками. Болельщикам понравилось качество футбола в первом матче.

Второй аспект – это отражение нашей дружбы и сотрудничества. Мы очень рады, что нашли способ продемонстрировать нашу совместную работу.

Футбол – не просто спорт, он может играть важную роль в международных отношениях и способствовать развитию отношений между странами.

Все помнят, какие у нас [с Турцией] экономические связи в области энергетики, сельского хозяйства и туризма. Российские туристы по-прежнему номер один в Турции. Насколько я знаю, определенное количество российских болельщиков приехало на матч, чтобы поддержать «Зенит».

Мы приняли решение готовиться к продлению нашего соглашения. Мы будем не просто повторять, но и расширять программу. Будет больше матчей в разных возрастных группах, больше турниров...

В футболе появляются новые методы, передовые технологии, анализ, питание. Это также является частью нашей повестки дня.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 20:40
Лишь бы была польза от этого отечественному футболу в целом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:09
Вторая команда таблицы РПЛ сыграла товарищеский матч со второй командой Турецкой Супер Лиги.....
Обоим командам догнать и перегнать лидеров своих лиг.....и встретиться в конце мая уже в рангах Чемпионов !!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
Это не помешает ни Зениту, ни Фенербахче. Хорошая идея, если сложится всё.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:51
Пусть теперь Маур в Россию приезжает...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:34
Решили,значит так и должно быть.
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