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Защитник «Баварии» в удалённом формате завершает военную службу

вчера, 18:20

По информации источника, защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ завершает вторую часть своей военной службы в Южной Корее.

Благодаря специальному постановлению он может делать это удалённо, через интернет, находясь в Мюнхене. Футболист один-два раза в неделю проводит беседы с южнокорейской молодёжью, среди прочего, о таких важных ценностях, как дисциплина, что помогло ему добиться больших спортивных успехов.

Игрок уже прошёл большую часть сокращённой обязательной службы, которая длится 540 часов вместо 18 месяцев, перед переходом из «Наполи» в «Баварию» в 2023 году. Тогда он проходил ту же программу, что и другие призывники, включая ночные дежурства.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:53
Обучаться искусству защищать Родину удаленно - о таком я ещё не слышал!
Ежели еще и в футбол играть удаленно смогёт - все ЗМ ближайших лет покорятся!
Lewa2708
Lewa2708 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:23
А представляешь, в некоторых странах вообще нет службы и нет надобности
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57, ред.
"Благодаря специальному постановлению он может делать это удалённо, через интернет," - представляете выражения лиц наших пацанов - допризывников прочитавших эту новость?
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