Защитник «Баварии» в удалённом формате завершает военную службу

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вчера, 18:20

По информации источника, защитник «Баварии» завершает вторую часть своей военной службы в Южной Корее.

Благодаря специальному постановлению он может делать это удалённо, через интернет, находясь в Мюнхене. Футболист один-два раза в неделю проводит беседы с южнокорейской молодёжью, среди прочего, о таких важных ценностях, как дисциплина, что помогло ему добиться больших спортивных успехов.

Игрок уже прошёл большую часть сокращённой обязательной службы, которая длится 540 часов вместо 18 месяцев, перед переходом из «Наполи» в «Баварию» в 2023 году. Тогда он проходил ту же программу, что и другие призывники, включая ночные дежурства.