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Некоторые игроки сборной Брунея были навязаны главному тренеру

вчера, 15:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

По информации источника, некоторые игроки сборной Брунея могли быть навязаны главному тренеру команды Винисиусу Эутропио президентом Федерации футбола Брунея Фейсалом Юссофом из-за дружбы с ними, а также для развития отношений со спонсорами.

Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения. Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске. Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари. Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде. Футболисты, которым за 35? Некоторые из них – друзья президента.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:32
Да уж.
112910415
112910415
вчера в 17:29
дело обещает быть интересным
lotsman
lotsman
вчера в 17:27
В общем ясно то, что приедет группа туристов из Брунея, Россию посмотреть. Только в отличии от обычных туристов, которые тратятся на поездку, этим ещё и заплатят за поездку. Хорошо пристроились друзья Фейсалома. Вот будет потеха если Валера не справится с туристами.)
phhj4g88sax5
phhj4g88sax5
вчера в 17:19
За наш счёт можно пол Брунеи привезти
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:49
Читая новость, невольно вспоминаю начало своей трудовой деятельности, когда от завода формировали делегацию в зарубежную поездку, так сказать для обмена опытом, куда вошли помимо начальства их жёны и пара передовиков производства.
Очень надеюсь, что между нашим Президентом РФС Дюковым и Фейсалом Юссофом действительно искренняя и бескорыстная дружба, а то, как следует из новости, уж больно этот брунейский господин любит водить дружбу со всеми подряд и со спонсорами и с руководителями разного ранга и с родителями футболистов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:03
Это все сюрпризы от сборной Брунея, или стоит ждать ещё подвохов?)
vc9wtqe6d6qs
vc9wtqe6d6qs
вчера в 16:02
Мдяяя, зрелище нас похоже ждёт просто жуткое. Тут прошлогодние мастера с Кубы, покупавшие в универмаге кеды к матчу и получившие восьмёру, просто кудесниками мяча покажутся по сравнению с этой шоблой кентов брунейского футбольного султана
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:53, ред.
и рфс вынужден согласится на условии федерации (футбола)брунея
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:51
"Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился на втором"
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:50
Кумовская сборная, а вообще, информация от т.н. источника, напоминает понос-нежданчик... столько информации о дворовых т.н. футболистах, мы о своих столько не знаем...
427k9e6ueyxb
427k9e6ueyxb
вчера в 15:50
Смотрите только сегодня и только на МутьТВ матч года "Валерина сотня против одиннадцати друзей Фесала Юссофа" с главным призом от РФС ящиком с яркой этикеткой "Водка на бруньках для покорителей Брунея"
Вещий
Вещий
вчера в 15:47
Блин... прислали непонятно кого... там наверное фора на их плюсовую фору будет зашкаливать.
Гость
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