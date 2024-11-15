По информации источника, некоторые игроки сборной Брунея могли быть навязаны главному тренеру команды Винисиусу Эутропио президентом Федерации футбола Брунея Фейсалом Юссофом из-за дружбы с ними, а также для развития отношений со спонсорами.

Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения. Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске. Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари. Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде. Футболисты, которым за 35? Некоторые из них – друзья президента.