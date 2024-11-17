В «Зените» обсуждали ответный визит «Фенербахче»

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вчера, 12:51

Председатель совета директоров «Зенита» рассказал источнику о взаимодействии с «Фенербахче».

Ранее президент стамбульского клуба Али Коч заявил, что рассчитывает приехать в Санкт-Петербург в мае на празднование столетия петербургской команды. 15 ноября «Фенербахче» и «Зенит» провели товарищеский матч в Турции.