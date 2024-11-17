В «Зените» обсуждали ответный визит «Фенербахче»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал источнику о взаимодействии с «Фенербахче».
Ранее президент стамбульского клуба Али Коч заявил, что рассчитывает приехать в Санкт-Петербург в мае на празднование столетия петербургской команды. 15 ноября «Фенербахче» и «Зенит» провели товарищеский матч в Турции.
Мы действительно обсуждали ответный визит. Наряду с подготовкой продления соглашения о сотрудничестве.
Надо оговаривать чёткие сроки....
В конце мая ждём-с...
Надо оговаривать чёткие сроки....
В конце мая ждём-с...