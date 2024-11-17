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В «Зените» обсуждали ответный визит «Фенербахче»

вчера, 12:51

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал источнику о взаимодействии с «Фенербахче».

Ранее президент стамбульского клуба Али Коч заявил, что рассчитывает приехать в Санкт-Петербург в мае на празднование столетия петербургской команды. 15 ноября «Фенербахче» и «Зенит» провели товарищеский матч в Турции.

Мы действительно обсуждали ответный визит. Наряду с подготовкой продления соглашения о сотрудничестве.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:34
Не вижу турок в конце мая на НЕВЕ!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
Какой чемпионат.....24-го последняя игра...дома...плавно перетекающая в юбилейные фуршеты....Фенербахче...двухэтажные автобусы .....и прочие атрибуты последней недели мая...
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:20
в конце мая...у нас еще чемпионат...или..это первенство Зенит завершит досрочно?))))
lotsman
lotsman
вчера в 13:57
Ответный матч конечно нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:03, ред.
Обсуждать можно и матч на Луне....
Надо оговаривать чёткие сроки....
В конце мая ждём-с...
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