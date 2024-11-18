Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияФранция. Суперкубок 2024

Матч за Суперкубок Франции пройдёт в Катаре 5 января

вчера, 19:36

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) одобрил предложение провести матч Суперкубка Франции в Дохе. Это принесет организации 3 миллиона евро, часть этой суммы будет направлена командам-участникам.

Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Франции ПСЖ и серебряный призер Лиги 1 «Монако». Встреча состоится 5 января.

Изначально матч за Суперкубок Франции-2024 планировалось провести в Пекине 8 августа и приурочить его к 60-й годовщине установления франко-китайских дипломатических отношений. Встреча была перенесена, так как организаторы не получили окончательного разрешения на проведение игры в Китае.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Монако
Перевод с lequipe.fr
СлухиЗимой «Зенит» может сыграть на международном турнире в Катаре
Вчера, 18:46
«Банка» из Медиалиги пригласила сборную Брунея сыграть матч
Вчера, 08:37
ОфициальноОтменённый из-за наводнений матч «Эспаньол» — «Валенсия» пройдёт в декабре
14 ноября
Сборная Брунея сыграет товарищеский матч против «Краснодара»
13 ноября
На Шри-Ланке хотят сыграть со сборной России весной
12 ноября
ОфициальноМатч Лиги Европы «Бешикташ» — «Маккаби» пройдёт в Венгрии
12 ноября
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:44
Всё завязано на больших денежках...
shlomo
shlomo
вчера в 19:42
Ну понятна ситуация.... да и Саудиты наверное еще и заплатят за такой матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 