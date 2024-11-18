Матч за Суперкубок Франции пройдёт в Катаре 5 января

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вчера, 19:36

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) одобрил предложение провести матч Суперкубка Франции в Дохе. Это принесет организации 3 миллиона евро, часть этой суммы будет направлена командам-участникам.

Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Франции ПСЖ и серебряный призер Лиги 1 «Монако». Встреча состоится 5 января.

Изначально матч за Суперкубок Франции-2024 планировалось провести в Пекине 8 августа и приурочить его к 60-й годовщине установления франко-китайских дипломатических отношений. Встреча была перенесена, так как организаторы не получили окончательного разрешения на проведение игры в Китае.