«Банка» из Медиалиги пригласила сборную Брунея сыграть матч

Руководитель клуба Медиалиги «Банка» Фил Воронин в беседе с источником пригласил сборную Брунея провести товарищеский матч.
ФК «Банка» с удовольствием бы сыграла со сборной Брунея. Это официальное приглашение.
15 ноября сборная России в Краснодаре обыграла азиатскую команду со счётом 11:0, обновив свой рекорд по голам в одной игре. 18 ноября у брунейцев запланирован поединок с «Краснодаром».
даже официальное приглашение сборной иностранного государства делают сквозь зубы, в беседе с неведомым источником ! ))
даже официальное приглашение сборной иностранного государства делают сквозь зубы, в беседе с неведомым источником ! ))