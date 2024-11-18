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«Банка» из Медиалиги пригласила сборную Брунея сыграть матч

вчера, 08:37

Руководитель клуба Медиалиги «Банка» Фил Воронин в беседе с источником пригласил сборную Брунея провести товарищеский матч.

ФК «Банка» с удовольствием бы сыграла со сборной Брунея. Это официальное приглашение.

15 ноября сборная России в Краснодаре обыграла азиатскую команду со счётом 11:0, обновив свой рекорд по голам в одной игре. 18 ноября у брунейцев запланирован поединок с «Краснодаром».

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Бруней
Источник: legalbet.ru
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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:32
Вот ребятам повезло - нарасхват! Те, которые не вовремя женились, учились, лечились - долго ещё будут жалеть, что не отправились в Россию.
u9a63zbdbgjz
u9a63zbdbgjz
вчера в 10:06, ред.
Интересная у нас теперь стала международная футбольная программа - Бруней, "Банка", "Крынка" и сборная центрального рынка. Впору турнир проводить по двукруговой системе с суперфиналом
62h6ss8b27zd
62h6ss8b27zd
вчера в 09:48
Банка тоже хочет отгрузить брунькам 11 банок
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:23
Особого труда не надо обыграть эту сборную Зато PR
shlomo
shlomo
вчера в 09:20
Ну усе Бруней попал под раздачу.... живыми не уедут из России...:))))
djh2ty39ww49
djh2ty39ww49
вчера в 09:17
хотят забить 12
112910415
112910415
вчера в 09:16
эта Банка крута до невероятности !
даже официальное приглашение сборной иностранного государства делают сквозь зубы, в беседе с неведомым источником ! ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:03, ред.
Просто так они от нас не уедут - ожидаем гастроли (именно гастроли а не турне например ) по России сборной Брунея...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:59
Для Медиалиги главное это шоу...
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:48
От желающих сыграть со сборной Брунея нет отбоя.)))
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