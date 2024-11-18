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вчера, 08:37

Руководитель клуба Медиалиги «Банка» Фил Воронин в беседе с источником пригласил сборную Брунея провести товарищеский матч.

ФК «Банка» с удовольствием бы сыграла со сборной Брунея. Это официальное приглашение.

15 ноября сборная России в Краснодаре обыграла азиатскую команду со счётом 11:0, обновив свой рекорд по голам в одной игре. 18 ноября у брунейцев запланирован поединок с «Краснодаром».