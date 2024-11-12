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На Шри-Ланке хотят сыграть со сборной России весной

вчера, 12:37

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат рассказал источнику о желании провести товарищеский матч со сборной России в 2025 году.

Мы хотим сыграть со сборной России в марте–апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счёт и провести эту товарищескую встречу в России.

Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша Федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя.

Также на Шри-Ланке надеются заключить договорённости об обмене опытом с тренерами российских сборных разных возрастов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:13
Остров, цейлон чай хочет денег))
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
Надо согласиться. Пусть приезжают. У нас перерыв с 17 по 29 марта. Вот 20 марта и пусть приезжают. А играть в Красноярске. Незабываемый для них матч будет.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:27
Полнейший развод на бабки...
x2gnv85b6qhh
x2gnv85b6qhh
вчера в 13:22
Друзья,мы вам рады, что не забываете нас,встреча состоится,но не на Эльбе,это пройденный этап
Максим Горелов
Максим Горелов ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:09
...и этого голоса не будет вовсе?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:57
"Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша Федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя." - Как быстро все "экзотические футбольные федерации" прочувствовали эту "фишку" , что можно получить халяву за счёт РФС. Да и в нашей федерации тоже видно не против такого подхода - чиновники всегда найдут способ извлечь всяческую выгоду , пиаря такие важные встречи как с Брунеем , Шри-Ланкой и т д и т п...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:48
Пока очередь из желающих не выстроилась, надо пользоваться любой возможностью, чтобы сборная проводила международные матчи. К сожалению голос России в ФИФА и УЕФА очень слаб. Надеюсь, это скоро закончится...
2pcfexzfmmpn
2pcfexzfmmpn
вчера в 12:47
Валера, проси у них за это слона! У них там их много, как собак, они дадут. а тебе другой такой шанс может и не выпасть. Если дело выгорит, то выглядеть на тренировках сборной ты будешь очень круто, величаво повелевая с собственного слона полсотней согнанных тобою туда футболёров!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:41, ред.
А наши хотят сыграть на Шри-Ланке!))
4uhmjrmcg9tn
4uhmjrmcg9tn
вчера в 12:40
Экзотика так и прёт с нами поиграть
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