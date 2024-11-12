На Шри-Ланке хотят сыграть со сборной России весной

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат рассказал источнику о желании провести товарищеский матч со сборной России в 2025 году.

Мы хотим сыграть со сборной России в марте–апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счёт и провести эту товарищескую встречу в России.

Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша Федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя.

Также на Шри-Ланке надеются заключить договорённости об обмене опытом с тренерами российских сборных разных возрастов.