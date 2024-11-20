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Ещё один клуб Бундеслиги объявил об уходе из соцсети Илона Маска

вчера, 18:23

«Вердер» объявил об уходе из социальной сети «X». В своём заявлении клуб сообщил следующее:

Руководство бременского «Вердера» приняло решение о выходе «зелёно-белых» из социальной сети «X» (ранее Twitter). Клаус Филбри, генеральный директор, объявил об этом в понедельник на общем собрании.

С тех пор, как Илон Маск взял на себя управление платформой, язык вражды, ненависть к меньшинствам, правые экстремистские посты и теории заговора возросли невероятными темпами под прикрытием свободы выражения мнений. Радикализация платформы продвигается Илоном Маском и его публикациями, включая трансфобные, антисемитские и широко распространённые теории заговора.

На платформе больше почти ничего не санкционировано. Алгоритмы и элементы управления платформы «X» совершенно непрозрачны. Кроме того, Илон Маск использует сеть в качестве политического оружия, как это недавно было замечено в ходе предвыборной кампании в США.

«Вердер Бремен» занимает чёткую позицию против ненависти и волнений, дискриминации и изоляции. «Зелёно-белые» выступают за разнообразие, свободу и демократию, за сплочённость и солидарность в обществе.

С недавней радикализацией платформы красная линия для клуба Бундеслиги была перейдена. Поэтому «Зелёно-белые» покидают «X» и надеются, что многие из более чем 600 000 подписчиков будут следить за клубом на Bluesky в будущем.

«Вердер» стал вторым клубом Бундеслиги, решившим покинуть соцсеть «X». Ранее об уходе объявил «Санкт-Паули».

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