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Жамалетдинов поделился воспоминаниями о работе под руководством Ганчаренко

вчера, 11:45

Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов вспомнил период выступления за ЦСКА под руководством тренера Виктора Ганчаренко.

Были моменты, когда что-то ему не нравилось. Когда он что-то объясняет, а ты не слушаешь, или на установке телефон зазвонит — то всё, вплоть до отстранения с тренировки, в состав на игру не ставил, если накосячил. Это сказывается на твоих дальнейших выступлениях, приходится на тренировках заново доказывать, тренироваться в два раза больше, чтобы он понял, что ты все осознал и готов исправиться.

Все было нормально, он не злопамятный, не было такого, что ты накосячил, и он потом долго тебе это напоминает. Все в рабочем процессе, все по делу: накосячил, провинился — значит, это твоя проблема, будь добр исправиться. Шансы на это давал. Отдельные наказания не помню, даже штрафы. Если берем базовые денежные — даже их не было.

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Все комментарии
2vd7v6aufvg6
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вчера в 13:44
Самовлюбленный тип этот Ганчаренко.
Capral
Capral
вчера в 12:45
Ганчаренко- один из немногих системных тренеров в России. Да, он немного жлобоватый и простой, но и Великий В.Маслов был откровенно простецким, если не сказать по другому... Я конечно не провожу параллелий, но и напомнить будет нелишним. Во всяком случае, он не матерится на ПК, как некоторые...

А диплом о высшем образовании, здесь точно ни при чём, он выдавался, как я понимаю не за культуру общения или знаний в совершенстве русского языка, а исключительно за футбольную квалификацию. Всё остальное у Ганчаренко, хорошее или плохое- чисто человеческое или семейное воспитание.

Знаменитый А.Тарасов, в своё время, поступил в высшую школу тренеров еще при СССР, но говорить о его культуре общения не приходится...
e7ufezqrbe6k
e7ufezqrbe6k
вчера в 12:24
Так и должен поступать нормальный тренер.
shlomo
shlomo
вчера в 12:24
Вот поэтому такие и результаты, что нет дисциплины....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:17
Футболисты все при деньгах и им более ничего не надо. Менталитет такой. Редко кто из них с головой, а большинство обычные дзюбы
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:09
А ведь у этого человека, скоре всего, есть диплом о высшем образованнии... Почему же он разговаривает, как люмпен? У него лексикон, как у Эллочки людоедки... Своего невежества нужно стесняться, а Жемалетдинов его выпячивает... Это косяк, братан!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:56
Ганчаренко сам зарабатывал и другим давал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:54
Из выше сказанного понял - цель тренировок Ганчаренко - "Накосячил"- сам и "выпрямляй""...)
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:49
Надо послушаться старшим!
Гость
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