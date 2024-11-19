Жамалетдинов поделился воспоминаниями о работе под руководством Ганчаренко

Нападающий «Шинника» вспомнил период выступления за ЦСКА под руководством тренера .

Были моменты, когда что-то ему не нравилось. Когда он что-то объясняет, а ты не слушаешь, или на установке телефон зазвонит — то всё, вплоть до отстранения с тренировки, в состав на игру не ставил, если накосячил. Это сказывается на твоих дальнейших выступлениях, приходится на тренировках заново доказывать, тренироваться в два раза больше, чтобы он понял, что ты все осознал и готов исправиться.

Все было нормально, он не злопамятный, не было такого, что ты накосячил, и он потом долго тебе это напоминает. Все в рабочем процессе, все по делу: накосячил, провинился — значит, это твоя проблема, будь добр исправиться. Шансы на это давал. Отдельные наказания не помню, даже штрафы. Если берем базовые денежные — даже их не было.