В РФС рассказали о переговорах с Федерацией футбола Мексики

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вчера, 11:11

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал, что РФС вёл переговоры с Федерацией футбола Мексики на тему проведения товарищеского матча между сборными в 2025 году.

Мы были в контакте с Мексикой, это действительно так. Но в настоящий момент активных переговоров с ними мы не ведём. Думаю, что матч с Мексикой в следующем году маловероятен.

Ранее в Колумбийской федерации футбола сообщили о невозможности проведения товарищеской игры со сборной России.