В РФС рассказали о переговорах с Федерацией футбола Мексики

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что РФС вёл переговоры с Федерацией футбола Мексики на тему проведения товарищеского матча между сборными в 2025 году.
Мы были в контакте с Мексикой, это действительно так. Но в настоящий момент активных переговоров с ними мы не ведём. Думаю, что матч с Мексикой в следующем году маловероятен.
Ранее в Колумбийской федерации футбола сообщили о невозможности проведения товарищеской игры со сборной России.
Тут и сказочке конец, а кто Брунею забил, тот молодец!
Тут и сказочке конец, а кто Брунею забил, тот молодец!