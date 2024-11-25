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В РФС рассказали о переговорах с Федерацией футбола Мексики

вчера, 11:11

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что РФС вёл переговоры с Федерацией футбола Мексики на тему проведения товарищеского матча между сборными в 2025 году.

Мы были в контакте с Мексикой, это действительно так. Но в настоящий момент активных переговоров с ними мы не ведём. Думаю, что матч с Мексикой в следующем году маловероятен.

Ранее в Колумбийской федерации футбола сообщили о невозможности проведения товарищеской игры со сборной России.

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Все комментарии
fy33xbex8822
fy33xbex8822
вчера в 11:49
В общем, и я там был, текилу пил, по усам текло, а в рот не попало.
Тут и сказочке конец, а кто Брунею забил, тот молодец!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:24
Пока это конечно тяжело организовать!Но это пока!
Гость
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