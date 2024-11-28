«Ливерпуль» обыграл «Реал» в ЛЧ. Мбаппе и Салах не забили пенальти

1732744349

сегодня, 00:52

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

На 52-й минуте Алексис МакАллистер вывел хозяев поля вперёд. Затем команды обменялись нереализованными пенальти — на 61-й свою попытку не смог использовать Килиан Мбаппе, а на 70-й — Мохамед Салах. На 77-й англичане удвоили преимущество усилиями Коди Гакпо.

«Ливерпуль» возглавил таблицу, набрав 15 очков. «Реал» идёт в нижней части, имея в активе 6 баллов.