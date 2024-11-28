«Ливерпуль» обыграл «Реал» в ЛЧ. Мбаппе и Салах не забили пенальти

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).
На 52-й минуте Алексис МакАллистер вывел хозяев поля вперёд. Затем команды обменялись нереализованными пенальти — на 61-й свою попытку не смог использовать Килиан Мбаппе, а на 70-й — Мохамед Салах. На 77-й англичане удвоили преимущество усилиями Коди Гакпо.
«Ливерпуль» возглавил таблицу, набрав 15 очков. «Реал» идёт в нижней части, имея в активе 6 баллов.
От прежнего Мбаппе осталось только имя на футболке. Ладно пенальти не забил. Салах тоже не забил. Но когда ты не прессингуешь, не отрабатываешь в защите, мяч у тебя отбирают все и не бьешь по воротам, тут уже вопросы. По-хорошему, Мбаппе должны посадить на лавку.
От прежнего Мбаппе осталось только имя на футболке. Ладно пенальти не забил. Салах тоже не забил. Но когда ты не прессингуешь, не отрабатываешь в защите, мяч у тебя отбирают все и не бьешь по воротам, тут уже вопросы. По-хорошему, Мбаппе должны посадить на лавку.
Ну, а всех болельщиков Ливерпуля с красивой победой!
Ну, а всех болельщиков Ливерпуля с красивой победой!
Пришел в Реал, где он всего лишь один из) на легке не получается, плюс сумасшедшее давление, о которой в лиге1 даже не слышали. В итоге парень немного поплыл)
В сборной тоже начались проблемы, это тоже сказывается на его игре.
Ну такие моменты обязан преодолевать игрок, который хочет оставить свой след в истории футбола.
Пришел в Реал, где он всего лишь один из) на легке не получается, плюс сумасшедшее давление, о которой в лиге1 даже не слышали. В итоге парень немного поплыл)
В сборной тоже начались проблемы, это тоже сказывается на его игре.
Ну такие моменты обязан преодолевать игрок, который хочет оставить свой след в истории футбола.