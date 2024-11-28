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«Ливерпуль» обыграл «Реал» в ЛЧ. Мбаппе и Салах не забили пенальти

сегодня, 00:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

На 52-й минуте Алексис МакАллистер вывел хозяев поля вперёд. Затем команды обменялись нереализованными пенальти — на 61-й свою попытку не смог использовать Килиан Мбаппе, а на 70-й — Мохамед Салах. На 77-й англичане удвоили преимущество усилиями Коди Гакпо.

«Ливерпуль» возглавил таблицу, набрав 15 очков. «Реал» идёт в нижней части, имея в активе 6 баллов.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Meg A snake (раскрыть)
сегодня в 12:26
Не в основу же купили, в молодежке много таких как он.
Ron09
Ron09 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:38
Почему когда делают передачу, Мбаппе не бежит вперёд на грани офсайда даже не открывается а стоит как полено да ещё умудряется терять мяч? Полный ноль...А Ливер поздравляю!
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 11:36
Браво Ливерпуль, играли как будто против 10ых, горе лягушатник пока только испортил всё, что было в прошлом сезоне, Хоселу выглядел намного полезнее)) Вы тепловую карту видали? Там на позиции ЦФа ДЫРА огромная, на фланге стоит человек передачи в ноги ждет, ни минуты в защите не отработал, 78 процентов времени простоял или пешочком двигался, это футболист?) Без негатива
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:34
Некоторые пользователи ругают Мбаппе, но мне показалось, что ВСЯ команда играла плохо. Вроде бы игроки и двигались по полю, но как - то нехотя, без желания, по инерции. С чем это связано, не знаю, тренер разберётся, а гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. Англичане на фоне гостей смотрелись предпочтительнее, но опять, предположу, это было связано с тем, что гости не были похожи сами на себя.
В общем, учитывая ход игры, победа "Ливерпуля" закономерна.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:16
И всё-таки Дарвин сильно ошибся, Реал тому пример, не получается, то что он утверждал...
Кьянти
Кьянти ответ Amiralla (раскрыть)
сегодня в 11:11
Почему так называемый, Реал и есть лучший клуб мира. В этом конкретном матче Ливерпуль был лучше, кто же спорит, также как и с тем, что в этом сезоне Ливерпуль в потрясающей форме, пожалуй сегодня а Европе ему нет равных. Но лучший клуб мира, это Реал, нравится тебе это или нет.
ne gusta
ne gusta
сегодня в 10:59
Мбаппе спас Ливерпуль.
bars098
bars098
сегодня в 10:45
Это был прекрасный вечер) Ливерпуль водил их как ребенка за уши) это еще Салах их пожалел, а так должен был быть разгром.
матос
матос
сегодня в 09:49
Ливерпуль браво , по всем статьям уделали Реал! Считаю что Перес совершил огромную ошибку подписав французского камерунца , переоцененный футболер.
shur
shur
сегодня в 09:26
..."Мастер класс" по француски и египетски , один на точность бил,не обманул,другой на мощь расчитывал,ногу в Перово нашли...!
YNWA
YNWA
сегодня в 08:36
С победой Ливерпуль!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:07
а кто там сейчас в ЛЧ на 24ом месте?
azkan
azkan
сегодня в 07:55
С победой Ливерпуль! Наконец то победили Реал. Как я хотел, чтобы Салах отомстил за тот финал, когда его сломал Рамос.
Но эта победа не в счет. Нужно их в плейофе победить или полуфинале или финале. Вот тогда победа была бы хорошей расплатой за тот матч.
Реалу всегда везло. Особенно в последних ЛЧ. Боялся, что и в этот раз, когда назначили пенальти снова фортуна улыбнулась. Но справедливость восторжествовала.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:37
Осталось выиграть Мансити для полного комплекта.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:31
Браво Ливерпуль! Посадили так называемого лучшего клуба мира на одно место. Болею за вас!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:24, ред.
Брэдли мощно отыграл. Трент-Александра можно продавать спокойно в Реал , раз туда так рвётся. )
Келлехер достойный вратарь N2. ,Справедливости ради надо их с Беккером чередовать через матч.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:21
Слот молодец! Команда играет уверенно, сбалансировано, не тратя много сил, наверно зная что впереди игра с МС.
sk4b99nkmt8s
sk4b99nkmt8s
сегодня в 07:18
Черепашка планомерно превращается в никакушку
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:16
Лично я не смотрю сегодняшний лига чемпионов. Лига чемпионов стал не интересен сегодняшний форматом. И игрокам тоже не интересно. Поэтому не удивляйтесь любой топ клуб может проиграть любой команде. Игрокам не интересен такой формат лиги чемпионов
Meg A snake
Meg A snake
сегодня в 06:47
    Meg A snake
    Meg A snake ответ Agamaga_05 (раскрыть)
    сегодня в 06:40
    Педри так то купили из Лас Пальмас...
    k8v2euree4ps
    k8v2euree4ps
    сегодня в 06:36
    Не сомневался в победе красных, Ливер рулит!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:30
    зачем Реал купил этого стоячего бездельника ?!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 04:56
    Зато пол Реала претендовала на Золотой мяч...
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 03:42, ред.
    Более сильный клуб обыграл более слабый.
    UncleZack
    UncleZack
    сегодня в 03:13
    Как был против подписания «панцирного» так и остался при своём мнении.
    Перес первым делом бизнесмен а уж потом президент клуба,своей авантюрой сломал то что работало идеально.
    Противно было видеть как Гюлер прессует в одиночку а этот тупо стоит,даже потеряв мяч не пытается показать хоть намека на прессинг.
    Обидно но идем дальше,с победой Ливер и лично Слота.
    протон
    протон
    сегодня в 02:57
    В Реале нет Макрона , вот и всё
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 02:55
    До сих пор не могу понять новый формат Лиги чемпионов...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 02:37
    Ливерпуль с Победой. Молодцы! Мбаппе, вернее его маме пора начинать разговор о новом переводе)))
    STADIÓN ČSSR
    STADIÓN ČSSR
    сегодня в 02:01
    вообще удивлён был когда Реал так долго пытался получить француза, но ведь ежу понятно, что он не в форме давно и самое главное способов воздействия на него нет, их просто нет, его всё устраивает ) Хотя если взять последний матч с Барселоной, то он сыграл там хорошо, а вот Вини как раз валял дурака
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