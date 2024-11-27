«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке России

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вчера, 22:25

«Ростов» обыграл «Спартак» (2:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 19-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 31-й минуте Виктор Мелехин удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс отыграл один гол.