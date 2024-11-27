«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке России

«Ростов» обыграл «Спартак» (2:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
На 19-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 31-й минуте Виктор Мелехин удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс отыграл один гол.
В первом матче «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» будет играть в Пути регионов.
Первый тайм, почти идеальный от Ростова, с элементами комбинационного футбол, особенно, если вспомнить 2-й гол. Очень мобильный, агрессивный по всему полю, грамотный. Но всё это при отсутствии основы соперника. Во 2-м тайме вышли лидеры КБ и игра поменялась. С выходом Барко игра Спартака приобрела стройность, появилась мысль, но до конца не покидало ощущение, что Спартак не в этой игре, несмотря на предпринятый Спартаком штурм...
В итоге- победа Ростова, причем по игре и по содержанию. Конечно- это безобразие делать такую систему, при которой можно дурака валять, но выйти в дальнейшую борьбу!!! Нигде нет такого идиотизма!!! Вобщем- Ростов с победой!!! А руководству Спартака- НЕУД, за такой необъяснимый и отвратительный подход к игре!!!
Первый тайм, почти идеальный от Ростова, с элементами комбинационного футбол, особенно, если вспомнить 2-й гол. Очень мобильный, агрессивный по всему полю, грамотный. Но всё это при отсутствии основы соперника. Во 2-м тайме вышли лидеры КБ и игра поменялась. С выходом Барко игра Спартака приобрела стройность, появилась мысль, но до конца не покидало ощущение, что Спартак не в этой игре, несмотря на предпринятый Спартаком штурм...
В итоге- победа Ростова, причем по игре и по содержанию. Конечно- это безобразие делать такую систему, при которой можно дурака валять, но выйти в дальнейшую борьбу!!! Нигде нет такого идиотизма!!! Вобщем- Ростов с победой!!! А руководству Спартака- НЕУД, за такой необъяснимый и отвратительный подход к игре!!!
..."Нигде нет такого идиотизма!!!" Отчего же ? Такое есть в ЛЧ. Когда после первого поражения команда не вылетает, а продолжает борьбу. И Спартак продолжает борьбу в нижней сетке. Правда там потруднее выйдет. Все игры на выезде, и там уже вылет после первого поражения. А в нижней сетке и Урал, и Махачкала, и Акрон И самое прикольное Краснодар. Но ведь никто Становича не заставлял ставить резерв. Я думаю основой они бы не проиграли. Если он решил поберечь силы, то это зря. Игра через 3 дня на четвертый. Вполне достаточно. Тем более из Ростова можно сразу в Краснодар, там 3-3,5 часа на автобусе. я думаю это проигрыш Станковича. Но мне лично эта система розыгрыша Кубка нравится. Игр интересных много. Но не зря говорят а вкус и цвет товарищей нет.
..."Нигде нет такого идиотизма!!!" Отчего же ? Такое есть в ЛЧ. Когда после первого поражения команда не вылетает, а продолжает борьбу. И Спартак продолжает борьбу в нижней сетке. Правда там потруднее выйдет. Все игры на выезде, и там уже вылет после первого поражения. А в нижней сетке и Урал, и Махачкала, и Акрон И самое прикольное Краснодар. Но ведь никто Становича не заставлял ставить резерв. Я думаю основой они бы не проиграли. Если он решил поберечь силы, то это зря. Игра через 3 дня на четвертый. Вполне достаточно. Тем более из Ростова можно сразу в Краснодар, там 3-3,5 часа на автобусе. я думаю это проигрыш Станковича. Но мне лично эта система розыгрыша Кубка нравится. Игр интересных много. Но не зря говорят а вкус и цвет товарищей нет.