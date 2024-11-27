Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2024/2025

«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке России

вчера, 22:25
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ростов» обыграл «Спартак» (2:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 19-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 31-й минуте Виктор Мелехин удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс отыграл один гол.

В первом матче «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» будет играть в Пути регионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Махачкалинское «Динамо» в серии пенальти обыграло «Сочи» в Кубке России
Вчера, 20:22
«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в следующий раунд Кубка России
Вчера, 20:09
«Урал» по пенальти обыграл «Химки» и вышел в следующий раунд Кубка России
Вчера, 18:09
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого уступил корейскому клубу в ЛЧ Азии
Вчера, 15:56
«Бавария» одолела ПСЖ в Лиге чемпионов. Ворота парижан защищал Сафонов
Вчера, 01:02
«Манчестер Сити» упустил победу над «Фейеноордом», ведя 3:0
Вчера, 00:59
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 14:49
Моё мнение, Станкович допустил тактическую ошибку. По второму тайму было видно, что Спартаку можно было добиться нужного результата уже в первом тайме, выпустив основной состав. Добившись положительного результата на второй тайм можно провести ротацию состава. Думаю, что ростовчанам на второй тайм просто не хватило бы сил. Очевидно, Станкович опасался травм.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:27
Прошу прощения за вмешательство, но сейчас е фармакология основное средство восстановления, а физиопроцедуры и массаж. Начиная от ледяных ванн для ног сразу после игры и кончая разными электро и светопроцедурами в тренажерном зале. А витамины и БАДы постоянно в обычном режиме. В разовом режиме можно играть и через 3 дня и чере2 даже, но не постоянно, т.к. молочная кислота в организме накапливается, да и психологическое утомление нарастает. Так что играть через 3 дня на четвертый как Спартаку в Краснодаре можно без ограничений и опасений.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:32
Приветище, Альтаирушка!!!
Дружище, я помню, как на финал КК-75, О.Блохин вышел с 12-ю швами на ногах и на уколах. В то время это практиковали часто. Но, я, никогда не соглашусь с тем, что человеческий организм можно перестроить, даже самыми современными препаратами!!! Я допускаю, что медицина шагнула далеко, многое стало доступно, но анатомию и физиологию человека, никая супер современная медицина не изменит!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:23
Виктор! Здравия Желаю!...Полностью согласен, что не менее ПЯТИ суток и это еще..если не было смены часовых поясов! (об этом Советская спортивная медицина говорит!)...нууу мы то с Вами знаем, что с тех пор- фармакология далеко пошла)))))....Боже упаси!...ни на что не намекаю и не на кого не показываю пальцем!...просто мысли в слух)))))
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:05
Пенка на Маркиньосе только для спартаковцев очевидная, для все остальных это борьба плечо в плечо, в ногах контакта никакого не было. А что, кстати, спартаковцы скажу на удар по ногам Байрамяна от Медины на 9-й минуте?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:38
Хороший турнир....
3-е поражение Спартака...и он ещё и не думал переставать радовать болельщиков соперника...(теперь в Регионах)...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 06:39
На игру плевать но по кадрам нужно принимать решение однозначно. При всем уважении-Шамар на выход и как можно скорее. Мангаш-вообще аномальное явление из 10 лиги Португалии и что он делает в Спартаке-загадка. Зимой укрепляться надо . Три игрока нужны-опорник форвард и краек.
112910415
112910415
сегодня в 06:22
последствия тренерских решений ...
смотрим, как дальше выйдет
NbKA555
NbKA555
сегодня в 05:56
Станкович держал в голове важнейший матч с Краснодаром.Что правильнее и логичнее.Бросать основу ,любой ценой выигрывать у Ростова было бы очень энергозатратно и травмаопасно.Дал резервам проявить себя,с чем они и не справились.А Денисов к сожалению,даже на фоне резерва был хуже их...Выпуск Барко,Угальде и Маркиньоса развернул игру.Но Дэян понимал,что не проход Ростова,это еще не вылет из Кубка.Поэтому все сделано правильно.И дай Бог,дадим достойный бой Быкам.Так что не унывать Красно-Белые братья!Мы еще в Кубке.И в Чемпионате будем стараться набрать максимум очков из возможных.А уж в конце посмотрим,на какое место наиграем.Теперь с Богом добраться до Краснодара и показать тот же настрой что и с Локо.Дай Бог,все сложится как надо для нас!Своих обнял,остальным добра!
протон
протон
сегодня в 00:21
"От досады он ударил кулаком по стеклу и пробил в нём дыру" серб то крепыш 8 угольник тоже подвластен тренеру)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:00
Capral
Ну и пару слов про три дня на отдых. Это не совсем так. Помню, еще в нулевых, защитник киевского Динамо Г.Гавранчич рассказывал, что для полного отдыха организма футболиста, после игры- необходимо не меньше пяти дней.
ЦСКА проиграл Ростову в Москве. И ровно через 2 (два!!!) дня легко и непринужденно выиграл у Рубина. который отдыхал 3 (три!!!) дня.
Как немного разбирающийся в спортивной медицине могу сказать, что отдыхать после игр нужно всего 1 (один!!!) день. А дальше готовиться к следующему матчу. И режим этой подготовки зависит от того сколько дней осталось, 1, 2, 3 или больше. Современная фармакология и физиотерапия восстанавливает организм тренированного спортсмена за 2 дня. Во времена Гаврачича были иные времена и возможности. А основой Спартак этот матч у Ростов выиграл бы точно. А если бы на 2-й тайм остались бы дублеры, то могло бы кончиться разгромом, а это было чревато для психологического состояния команды. Станкович это понимал и поступил правильно. Тем более шансы не проиграть во втором тайме были. Спартак играл прилично. Так что в футболе мелочей не бывает.
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 23:34
Ну я тоже не вижу настоящий Зенит советского времени, который лупили, все, кому не лень...
pomor445
pomor445 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:17
Возможно, что многие видят не тот Спартак, который смотрят. Они живут Спартаком советских времён, а его давно нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:13
Согласен с тем, что трёх суток ( не дней ) вполне достаточно для восстановления функционала. Прежде всего физического. При современных методах реабилитации: массаж, парилка, физио - и иглотерапия и прочая ерундистика, - это не только возможно, но и осуществимо со стопроцентной гарантией выхода на следующий матч отдохнувшими и свеженькими как огурчики с грядки в начале лета.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:07
Привет Толя ..! Ну как получилось так и получилось....посмотрим...
Capral
Capral
вчера в 23:00
Анатолий Кандауров.

Вцелом, с Вами согласен. Но, вот момент, который мне непонятен. После 1-го тайма стало ясно, что игру Спартаку не спасти, по сумме двух игр. Тогда вопрос: зачем было выставлять основу, если все мысли в Краснодаре? Уж если решили поберечь силы для быков, то и ведите всё к этому, дайте полный отдых ведущим игрокам. А так получилось следующее: Станкович понял, что дело пахнет керосином и в авантюрном стиле решил спасти, фактически- уже проигранный матч.

Ну и пару слов про три дня на отдых. Это не совсем так. Помню, еще в нулевых, защитник киевского Динамо Г.Гавранчич рассказывал, что для полного отдыха огранизма футболиста, после игры- необходимо не меньше пяти дней. Так что, как посмотреть...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:58, ред.
Ну пенка на Маркиньосе была более чем очевидная, надо признать, однако суть бы вряд ли поменялась, поражение или ничья, зато хоть ставка зашла. А вот основных игроков надо было поберечь для Краснодара и доигрывать уже вторым составом этот безнадёжный матч. Главное что я увидел что нет желания у резервистов доказывать свою профпригодность. С психологие не всё так гладко в клубе как могло показаться после игры с Локо, зарплатники резервисты по прежнему играют за деньги а не в любимую игру. Хлусевич там плакал что ему не хватает игровой практики, кто нибудь видел чем занимался в этом матче Хлусевич? Короче у Спартака внутри вот эти проблемы отсутствия верных ценностей и ориентиров никуда не делись и неизбежно подведут команду ещё не раз. Особенно эта зараза сейчас распространяется на паспортистов, легионеры всё таки стараются что то доказывать в большинстве своём, Жозе просто завязал с футболом а Мангаш лучше не может
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:56
Отличный кубковый матч. В напряжении держал до финального свистка, всё надеялся, что "Спартак" вот - вот... Но "вот - вот" не дождался. Значит, так тому и быть. Один из пользователей Жалуется ( или негодует ) на разбавленный состав москвичей ( футболистов, а не жителей столицы ), однако это не помешало им показать приличную игру. Ещё неизвестно, как бы сыграл основной состав, да это теперь и не важно, так как неблагодарное дело гадать на кофейной гуще.
Летели искры, которые заставили лично меня смотреть матч до финального свистка. Не скучал, а это самое главное для болельщика.
"Ростов" и его преданных болельщиков с победой. Выиграли - значит больше заслужили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:55
Вова, до Краснодара еще 3 дня. Игра на 4-й день. Вполне достаточно для восстановления. Тем более, что можно сразу из Ростова на автобусе ехать в Краснодар 3-3,5 часа. И три дня там восстанавливаться и готовится. Надо было сразу основу ставить и не проиграли бы точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 22:52
Я знаю. Я ответил ему на то, по какой причине Станкович выставил второй состав. Возможно он решил, что в нижней сетке легче. Ясно, что основой Спартак бы не проиграл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:49
В принципе возможно все. Особенно с учетом того как Спартак играл второй тайм.
Futurista
Futurista ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 22:48
Это да...но это Спартак)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:47
Capral/

..."Нигде нет такого идиотизма!!!" Отчего же ? Такое есть в ЛЧ. Когда после первого поражения команда не вылетает, а продолжает борьбу. И Спартак продолжает борьбу в нижней сетке. Правда там потруднее выйдет. Все игры на выезде, и там уже вылет после первого поражения. А в нижней сетке и Урал, и Махачкала, и Акрон И самое прикольное Краснодар. Но ведь никто Становича не заставлял ставить резерв. Я думаю основой они бы не проиграли. Если он решил поберечь силы, то это зря. Игра через 3 дня на четвертый. Вполне достаточно. Тем более из Ростова можно сразу в Краснодар, там 3-3,5 часа на автобусе. я думаю это проигрыш Станковича. Но мне лично эта система розыгрыша Кубка нравится. Игр интересных много. Но не зря говорят а вкус и цвет товарищей нет.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:44
А вот это не факт!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:42, ред.
Болельщиков Ростова с победой. Улетели от нас на своём "самолёте". Всё пошёл грустить...)
P. S. Понравился красивый гол Мартинса и конечно же "удар скорпиона" Маркиньоса с метра на сетку ворот...)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:42
Оказывается что не так всё плохо в оборонительных редутах ростовчан - ведь могут же...Земляки и сочувствующие с победой и дальнейшим прохождением в сетке РПЛ нашего клуба!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:42
А в воскресенье и Краснодар дрюкнет подопечных разбивателя стёкол. Юг России ой как не прост.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:40
Ожидаемо... мало кто верил в победу выскочек.
Понеслась 26 по селу: европейские клубы разрывают игроков спартака, Зенит догоним на раз, спартак чемпион... жидко обкакались.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:38
2 разных тайма. 2 разных состава
Capral
Capral
вчера в 22:38, ред.
Тупая и омерзительная система розыгрыша кубка превратила турнир в обычное д...о. Я ждал сегодня игры равной, в основных составах, хотел увидеть, насколько, недавние заверения Барко имеют под собой основу, но вместо этого- увидел разбавленный Спартак, который по всем статьям проиграл 1-й тайм Ростову. Ну и, кому нужен такой турнир?! Я понимаю, что Спартак давно уже мысленно в Краснодаре, но надо же и болельщиков Уважать!!!

Первый тайм, почти идеальный от Ростова, с элементами комбинационного футбол, особенно, если вспомнить 2-й гол. Очень мобильный, агрессивный по всему полю, грамотный. Но всё это при отсутствии основы соперника. Во 2-м тайме вышли лидеры КБ и игра поменялась. С выходом Барко игра Спартака приобрела стройность, появилась мысль, но до конца не покидало ощущение, что Спартак не в этой игре, несмотря на предпринятый Спартаком штурм...

В итоге- победа Ростова, причем по игре и по содержанию. Конечно- это безобразие делать такую систему, при которой можно дурака валять, но выйти в дальнейшую борьбу!!! Нигде нет такого идиотизма!!! Вобщем- Ростов с победой!!! А руководству Спартака- НЕУД, за такой необъяснимый и отвратительный подход к игре!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 