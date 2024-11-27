«Урал» по пенальти обыграл «Химки» и вышел в следующий раунд Кубка России

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вчера, 18:09

«Урал» одержал победу над «Химками» в матче Первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1, 4:3 по пенальти).

На 77-й минуте команда из Екатеринбурга открыла счёт — гол забил Максим Воронов. На 83-й гости отыгрались усилиями Бутты Магомедова. На 90+5-й подмосковный клуб остался в меньшинстве после удаления Игоря Обухова.

В составе «красно-чёрных» промахи допустили Бутта Магомедов и Хетаг Хосонов, который перед серией пенальти также встал в ворота, поскольку у «Химок» не осталось замен после удаления Обухова.