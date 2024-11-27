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«Урал» по пенальти обыграл «Химки» и вышел в следующий раунд Кубка России

вчера, 18:09
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗакончился после серии пенальти

«Урал» одержал победу над «Химками» в матче Первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1, 4:3 по пенальти).

На 77-й минуте команда из Екатеринбурга открыла счёт — гол забил Максим Воронов. На 83-й гости отыгрались усилиями Бутты Магомедова. На 90+5-й подмосковный клуб остался в меньшинстве после удаления Игоря Обухова.

В составе «красно-чёрных» промахи допустили Бутта Магомедов и Хетаг Хосонов, который перед серией пенальти также встал в ворота, поскольку у «Химок» не осталось замен после удаления Обухова.

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Все комментарии
Grimexo
Grimexo
вчера в 20:04
Урал с победой, команда на правильном пути!!!
ne gusta
ne gusta
вчера в 19:09
игрок вратарь не спас Химок
Capral
Capral
вчера в 18:54
Рад за Урал!!! Не люблю Химки, особенно, после недавнего гнусного пенальти в ворота Краснодара. С победой, Урал!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:53
Урал прошел дальше,неплохо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:49
Типовой матч команд из первого дивизиона
112910415
112910415
вчера в 18:36
браво, Урал !
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:13
Поздравление Уралу! А Химчане теперь сконцентрируютца на РПЛ!
Гость
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