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«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в следующий раунд Кубка России

вчера, 20:09
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ахмат» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 72-й минуте Артур Гимараеш удвоил преимущество питерского клуба. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ахмата» Максим Самородов сократил отставание в счёте.

Первый матч между командами закончился победой «Зенита» со счетом 3:0. Таким образом, «сине-бело-голубые» вышли в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России, а «Ахмат» отправился в Путь регионов Кубка.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:28
Счет должен бы быть больше, но бездарно не реализовали моменты. У Ахмата играет только Самородов.
протон
протон
вчера в 21:52
Тереку точно не до кубков. Головная боль спортивного руководства республики - как бы не вылететь в Фнл.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:24
И даже в такой. ничего не значащей фактически игре, судья прогнулся под Зенит. Даже ВАР не убедил его в том, что пенальти в ворота Зенита 150%. Магия Газпрома?
2qq3vxr65k2s
2qq3vxr65k2s
вчера в 20:23
Зенит с очередной победой, Кубок будет у Зенита!
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
Зенит хорошо контратаковал, но завершение этих атак было не очень.
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