«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в следующий раунд Кубка России

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вчера, 20:09

«Ахмат» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 72-й минуте Артур Гимараеш удвоил преимущество питерского клуба. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ахмата» Максим Самородов сократил отставание в счёте.