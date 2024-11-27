«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в следующий раунд Кубка России

«Ахмат» проиграл «Зениту» (1:2) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 72-й минуте Артур Гимараеш удвоил преимущество питерского клуба. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ахмата» Максим Самородов сократил отставание в счёте.
Первый матч между командами закончился победой «Зенита» со счетом 3:0. Таким образом, «сине-бело-голубые» вышли в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России, а «Ахмат» отправился в Путь регионов Кубка.