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«Монако» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов, Головин сделал ассист

сегодня, 00:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Монако» проиграл «Бенфике» (2:3) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

На 13-й минуте Элиэсс Бен Сегир вывел «Монако» вперёд. На 48-й минуте нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис сравнял счёт. На 58-й минуте защитник «Монако» Вильфрид Синго получил красную карточку. На 67-й минуте Сунгуту Магасса снова вывел «Монако» вперёд. На 84-й минуте нападающий «Бенфики» Артур Кабрал сравнял счёт. На 88-й минуте Зеки Амдуни принёс «Бенфике» победу.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отметился результативной передачей.

«Монако» идёт на 8-м месте (10 очков), «Бенфика» занимает 14-е место (9 очков).

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Все комментарии
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 14:11
Наш русский бразилец Головиньо! 🇷🇺🇧🇷
112910415
112910415
сегодня в 11:30
Бенфика это сила !
матос
матос
сегодня в 09:52
Лиссабонских орлов с победой. Веселая игра выдалась , молодцы.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 09:01
Так держать орлы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:06
Наш игрок сделал всё, что мог...
r9yqpbtx8jmu
r9yqpbtx8jmu
сегодня в 07:49
Физику Монако нужно подтягивать, что бы на весь матч хватало.
drug01
drug01
сегодня в 07:14
Концовка игры для Монако получилась не удачной!!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:00
В принципе Монако могло даже в меньшинстве не проиграть!Но не срослось по понятным причинам!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:55
Жаль конечно что Монако Сани поиграло! Но это футбол!
Capral
Capral
сегодня в 01:16
Интерес, у меня эта игра вызывала только из нескольких соображений- посмотреть на Головина, Трубина и Ди Марию. Головин, не то чтобы не пропал, не затерялся, но и не показался мне незаменимым игроком основы, хотя, сделал голевой пас. Много перемещался, старался учавствовать в коллективной игре, вобщем- не выпадал из общего ансамбля...

Трубин сыграл на уровне- на своём и привычном, скромно, но надежно. Помню его еще по Шахтеру- молодым человеком, не очень уверенным в себе, но подающим надежды. Его приглашение в Бенфику, тогда, мне показалось несерьезным, но, вижу, сейчас -неплохо парень вписался в основу, заметерел и возмужал.

Ну и конечно Ди Мария, которого полюбил еще по играм за Реал. Всегда питал к нему симпатию, за его видение поля, за рывок, за его профессинализм!!! И сегодня, его гроссмейстерский пас принес победу Бенфикe. Если по игре, то Бенфика больше понравилась в 1-м тайме. Солидная игра, размеренная. А вот сразу после удаления у соперника- распалась, потерялась игра.

Не знаю почему, ведь все условия для победы были созданы. И как позволили играющему в меншинстве сопернику повести вторично в счете... Но отыгрались за счет двух великолепных гола, соавтором одого из которых стал Ди Мария. Монако- озарная, быстрая, шустрая команда, играющая на кураже, но всеже- неклассная, на фоне более мобильной Бенфики.

Веселая игра, острая- с атаками то одни, то на другие ворота закончилась победой гостей. Думаю- это справедливо, с чем я Бенфику и поздравляю!!!
Гость
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