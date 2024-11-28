«Монако» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов, Головин сделал ассист

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сегодня, 00:57

«Монако» проиграл «Бенфике» (2:3) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

На 13-й минуте Элиэсс Бен Сегир вывел «Монако» вперёд. На 48-й минуте нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис сравнял счёт. На 58-й минуте защитник «Монако» Вильфрид Синго получил красную карточку. На 67-й минуте Сунгуту Магасса снова вывел «Монако» вперёд. На 84-й минуте нападающий «Бенфики» Артур Кабрал сравнял счёт. На 88-й минуте Зеки Амдуни принёс «Бенфике» победу.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отметился результативной передачей.

«Монако» идёт на 8-м месте (10 очков), «Бенфика» занимает 14-е место (9 очков).