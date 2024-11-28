«Монако» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов, Головин сделал ассист

«Монако» проиграл «Бенфике» (2:3) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
На 13-й минуте Элиэсс Бен Сегир вывел «Монако» вперёд. На 48-й минуте нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис сравнял счёт. На 58-й минуте защитник «Монако» Вильфрид Синго получил красную карточку. На 67-й минуте Сунгуту Магасса снова вывел «Монако» вперёд. На 84-й минуте нападающий «Бенфики» Артур Кабрал сравнял счёт. На 88-й минуте Зеки Амдуни принёс «Бенфике» победу.
Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отметился результативной передачей.
«Монако» идёт на 8-м месте (10 очков), «Бенфика» занимает 14-е место (9 очков).
Трубин сыграл на уровне- на своём и привычном, скромно, но надежно. Помню его еще по Шахтеру- молодым человеком, не очень уверенным в себе, но подающим надежды. Его приглашение в Бенфику, тогда, мне показалось несерьезным, но, вижу, сейчас -неплохо парень вписался в основу, заметерел и возмужал.
Ну и конечно Ди Мария, которого полюбил еще по играм за Реал. Всегда питал к нему симпатию, за его видение поля, за рывок, за его профессинализм!!! И сегодня, его гроссмейстерский пас принес победу Бенфикe. Если по игре, то Бенфика больше понравилась в 1-м тайме. Солидная игра, размеренная. А вот сразу после удаления у соперника- распалась, потерялась игра.
Не знаю почему, ведь все условия для победы были созданы. И как позволили играющему в меншинстве сопернику повести вторично в счете... Но отыгрались за счет двух великолепных гола, соавтором одого из которых стал Ди Мария. Монако- озарная, быстрая, шустрая команда, играющая на кураже, но всеже- неклассная, на фоне более мобильной Бенфики.
Веселая игра, острая- с атаками то одни, то на другие ворота закончилась победой гостей. Думаю- это справедливо, с чем я Бенфику и поздравляю!!!
Трубин сыграл на уровне- на своём и привычном, скромно, но надежно. Помню его еще по Шахтеру- молодым человеком, не очень уверенным в себе, но подающим надежды. Его приглашение в Бенфику, тогда, мне показалось несерьезным, но, вижу, сейчас -неплохо парень вписался в основу, заметерел и возмужал.
Ну и конечно Ди Мария, которого полюбил еще по играм за Реал. Всегда питал к нему симпатию, за его видение поля, за рывок, за его профессинализм!!! И сегодня, его гроссмейстерский пас принес победу Бенфикe. Если по игре, то Бенфика больше понравилась в 1-м тайме. Солидная игра, размеренная. А вот сразу после удаления у соперника- распалась, потерялась игра.
Не знаю почему, ведь все условия для победы были созданы. И как позволили играющему в меншинстве сопернику повести вторично в счете... Но отыгрались за счет двух великолепных гола, соавтором одого из которых стал Ди Мария. Монако- озарная, быстрая, шустрая команда, играющая на кураже, но всеже- неклассная, на фоне более мобильной Бенфики.
Веселая игра, острая- с атаками то одни, то на другие ворота закончилась победой гостей. Думаю- это справедливо, с чем я Бенфику и поздравляю!!!