«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» переиграло «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0, первый матч 1:2, 4:3 в серии пенальти).
Константин Тюкавин на 89-й минуте сравнял общий счет в противостоянии, в серии пенальти сильнее оказались «бело-голубые».
Муторность схемы кубкового розыгрыша неминуемо порождает и муторную игру..
Локомотива будто бы всё устраивало, а Динамо ещё в группе не то чтобы очень хотело, но по играм чувствовалось- было не против "пробраться" в путь регионов.)
Тогда это не вышло, но могло хорошо получиться сегодня..
Всё испортил Костик своим чумовым ударом с игры))
В серии пеналей, правда, он "исправился", но в ней же обнаружилось, что Локомотив в глубине души тоже не чужд склонности к пути регионов и откровенно завалил серию.
В общем, обоих- с проходом в кубке..)))
Муторность схемы кубкового розыгрыша неминуемо порождает и муторную игру..
Локомотива будто бы всё устраивало, а Динамо ещё в группе не то чтобы очень хотело, но по играм чувствовалось- было не против "пробраться" в путь регионов.)
Тогда это не вышло, но могло хорошо получиться сегодня..
Всё испортил Костик своим чумовым ударом с игры))
В серии пеналей, правда, он "исправился", но в ней же обнаружилось, что Локомотив в глубине души тоже не чужд склонности к пути регионов и откровенно завалил серию.
В общем, обоих- с проходом в кубке..)))
СораДников с побеДой!
СораДников с побеДой!