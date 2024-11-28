«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

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вчера, 21:43

«Динамо» переиграло «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0, первый матч 1:2, 4:3 в серии пенальти).

Константин Тюкавин на 89-й минуте сравнял общий счет в противостоянии, в серии пенальти сильнее оказались «бело-голубые».