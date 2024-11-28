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«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

вчера, 21:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Динамо» переиграло «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0, первый матч 1:2, 4:3 в серии пенальти).

Константин Тюкавин на 89-й минуте сравнял общий счет в противостоянии, в серии пенальти сильнее оказались «бело-голубые».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:23
сложная схема ... в итоге никто не опечален !
836bdmtjsgx5
836bdmtjsgx5
сегодня в 00:57
Динамо с нелегкой победой, свою задачу решили.
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 23:25
Бл..., как же мне смешно. Вы чено от Батракова ждёте??? Что он будет тащить команду в каждой игре, забивать пачками и голевые раздавать??? Ему, с..., 19 лет.
Где был тут любимчик некоторых Глушенков в 19??? Он не играл на высоком уровне, что-то там показывал в Чертаново, но это не РПЛ. А потом максимум дубль Спартака, откуда выбраться не мог. И тащить клуб, в данном случае ЛОКО, он смог в 24 года, а не в 19. А в возрасте Батракова он был никем и звать никак.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:56
У ростовщиков, правa на жизнь больше, только по одной причине- они не встретятся со Спартаком.)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:53
Доброго Здоровья Jeck!
У Динамо тоже три поражения, но в отличии от Спартака права на жизнь больше.
qs2fpm746xwt
qs2fpm746xwt
вчера в 22:49
Игра была скучной, Динамо больше повезло.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:36
Да, пожалуй, трудно не согласиться. Маразм крепчал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:32
Смысл турнира безвозвратно канул в Лету...
Теперь вылететь из Кубка гораздо тяжелей чем остаться в нём...(Станкович вчера проиграл в третий раз в этом розыгрыше и всё ещё в нём)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:28
формат кубка России нужно изменить уже со следующего сезона. предлагаю что- то наподобие лиги чемпионской группы, где в один круг учавствуют 6 команд в группе ( две из рпл, две из фнл, минимум одна из второго девизиона, а последняя те, что дошли по долгой сетки ( любители или из медиа футбола коллектив, если никто из них не дошёл до группы, то ещё одна команда из второй лиги) 8 таких груп в кубке, в четвертьфинал выходят две лучшие команды с первой и второй строчки, все остальные вылетают из турнира ( игры будут интерестные, у тренеров команд не будет много времени ставить дублёров и каждая игра из 5ти в кубке будет решающей) до группового этапа игры на вылет...вчера Станкович выставил второй состав, реально дав понять что игра для тренерского штаба точно не рашающая ( по сути вылетать нужно из пути рпл на стадии полуфинала😂) вобщем формат из 6ти команд в группе и в один круг сделает турнир зрелищным, командам нужны будут победы и регионы увидят основные составы грандов. сейчас слишком всё затянуто, да и игры между коллективами рпл между собой уже порядком поднадоели...
Capral
Capral
вчера в 22:24
Анатолий Кандауров.

Теперь понятно, почему Спартака вчера положил с прибором в Ростове. Зря я на них накричал...
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:21
Скоро матчи с Амкалом будут иметь больше веса, чем эта беспроигрышная лотерея. Не удивлюсь, если те альтруисты, которые составляли регламент этого "турнира", в финале объявят, что "победила дружба"

СораДников с побеДой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 22:17
Жеребьевка 30 ноября.
pomor445
pomor445 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:14
Устал батрачить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:12
Что-то у Паровозов разладилось в последнее время!
pomor445
pomor445
вчера в 22:12
В пути регионов собралась неплохая компания, обещающая интересные острые игры без недооценки турнира, т.е. основными составами. Кому же захочется сливать игру после стольких затрат на предыдущих этапах. Думаю, что это очень даже неплохо для болельщиков.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Кожемякин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлая ему Память!!! В игре с ЦСКА
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
...Минхерц помнишь...!?!
Сп62
Сп62 ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 22:09
В субботу будет ясно.
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:05, ред.
Кукуй для Динамо худший из судей, после Карася. Локо имел фору в этом смысле.
smiliel
smiliel
вчера в 22:03
Всех с победой, хоть и вымученной.
Кто в курсе, с кем играем в полуфинале и когда?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:03
Я тоже не понял...)))
suiw
suiw ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:01
Не соглашусь. Все моменты Локо после потерь Динамо в атаке. А Динамо все моменты имело игровые, кипер Локо выше всяких похвал
cska1948
cska1948 ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
А кто из них небо и кто земля?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:59
Это не новая серия- это продолжение старой саги. Вы Джек- невнимательны.
И вот, я никак в толк не возьму, чем отличается пути регионов от пути не регионов? Я уже совсем запутался. Ну вот проиграл Локо, и что? Команда всё равно в кубке. Так какой же смысл этой игры, если в любом случае проигравших нет.
Gotlib
Gotlib ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:59
Я в смысле славы. У Батрака была пятиминутка славы, а у Тюки целая вечность. 😁
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:59
Как в старой советской песне" Неизвестно кому повезло". Динамо в полуфинале выпадет Зенит и гуд бай. Да и с ЦСКА и Ростовом с такой игрой непросто будет. А Локо в нижней сетке будет бодро всех щелкать, пока не дойдет до Краснодара. Так что.....
Сп62
Сп62 ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Их нельзя сравнивать. У них разные задачи. Если б у Локомотива был бы Тюкавин, то у Батракова было бы больше вариантов для обостряющих передач.
Gotlib
Gotlib ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51
Батрак по сравнению с Тюкавиным, как небо и земля.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51
Привет, Володя!!!
А сколько шума было от его агента, сколько пафоса. Обычный пшик- от обычного российского среднего игрока.
баск
баск
вчера в 21:51
Получилось скучновато.
Муторность схемы кубкового розыгрыша неминуемо порождает и муторную игру..

Локомотива будто бы всё устраивало, а Динамо ещё в группе не то чтобы очень хотело, но по играм чувствовалось- было не против "пробраться" в путь регионов.)
Тогда это не вышло, но могло хорошо получиться сегодня..

Всё испортил Костик своим чумовым ударом с игры))
В серии пеналей, правда, он "исправился", но в ней же обнаружилось, что Локомотив в глубине души тоже не чужд склонности к пути регионов и откровенно завалил серию.

В общем, обоих- с проходом в кубке..)))
Гость
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