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«Фиорентина» поделилась информацией о состоянии потерявшего сознание Бове

вчера, 18:20

«Фиорентина» сообщила о состоянии здоровья полузащитника Эдуардо Бове, который потерял сознание во время матча Серии А с «Интером».

Эдуардо Бове, проведя спокойную ночь, был разбужен и экстубирован сегодня утром. В настоящее время он находится в сознании, бодрствует и ориентируется. Он пообщался со своей семьёй, руководством клуба, тренером и товарищами по команде, которые поспешили навестить его, как только получили хорошие новости. В ближайшие дни будут проведены дальнейшие исследования, чтобы установить причины, которые привели к критической ситуации, произошедшей вчера.

Врачи, лечащие игрока, подтверждают, что диагностические тесты продолжаются.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:11
поправляйся, спортсмен !
Брулин
Брулин
вчера в 19:00
Сразу вспоминается другой игрок Фиалок-Астори(
Здоровья Бове !
Гость
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