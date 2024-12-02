«Фиорентина» поделилась информацией о состоянии потерявшего сознание Бове

«Фиорентина» сообщила о состоянии здоровья полузащитника , который потерял сознание во время матча Серии А с «Интером».

Эдуардо Бове, проведя спокойную ночь, был разбужен и экстубирован сегодня утром. В настоящее время он находится в сознании, бодрствует и ориентируется. Он пообщался со своей семьёй, руководством клуба, тренером и товарищами по команде, которые поспешили навестить его, как только получили хорошие новости. В ближайшие дни будут проведены дальнейшие исследования, чтобы установить причины, которые привели к критической ситуации, произошедшей вчера.

Врачи, лечащие игрока, подтверждают, что диагностические тесты продолжаются.