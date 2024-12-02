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У Бове нет повреждений центральной нервной и сердечно-дыхательной систем

сегодня, 00:03

На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером» хавбек «фиалок» Эдуардо Бове упал на газон, потеряв сознание. 22-летнему игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.

По сообщениям клуба, Бове поступил в отделение неотложной помощи в стабильном гемодинамическом состоянии. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы.

Бове будет повторно обследован в течение следующих 24 часов. В настоящее время он находится под действием седативных препаратов и госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

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Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:07
Это крайне хорошие новости. Теперь важно разобраться во всём до конца, пройти очень качественное длительное лечение, сделать всё возможное чтобы это не повторилось снова.
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