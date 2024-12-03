В «Ювентусе» отреагировали на информацию об интересе «Наполи» к Данило

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сегодня, 09:31

Директор «Ювентуса» отреагировал на информацию о том, что защитник «старой синьоры» может перейти в «Наполи».

Мы не говорили ни о чём с Данило или «Наполи». Он наш капитан, и мы очень рады сохранить Данило. Мы не планируем продавать центрального защитника в январе... мы подпишем ещё одного.

Напомним, Данило перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августе 2019 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 10 матчей в Серии А и 3 в Лиге чемпионов, в которых получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро.