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«Реал» может приобрести игрока сборной Украины за € 60 млн

сегодня, 09:04

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации источника, за игроком долгое время наблюдает президент «Реала» Флорентино Перес, давший клубу зелёный свет на трансфер футболиста. «Борнмут» готов продать украинца следующим летом за € 60 млн, и «Реал» будет одним из главных претендентов на этот трансфер.

В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провёл 13 матчей на клубном уровне.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:09
Ещё в советское время на Украине и в Грузии были самые талантливые футболисты. Забарный не исключение. Но его переход в Реал мало вероятен, как и недавнее заявление о приглашении Алонсо и увольнении Анчелотти.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:51
"По информации источника, за игроком долгое время наблюдает президент «Реала» Флорентино Перес, давший клубу зелёный свет на трансфер футболиста."

Интересно, а сам Флорентино об этом знает.
shur
shur
сегодня в 09:33
...на базе Реала надо иметь ввиду, что в Тарасовке у Спа, хоть
и фирменное блюдо "Борщ",но не очень то и помогает...!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:24
Что-то очень сомневаюсь в этом.
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