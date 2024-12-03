«Реал» может приобрести игрока сборной Украины за € 60 млн

1733205860

сегодня, 09:04

22-летний украинский центральный защитник может покинуть английский «Борнмут».

По информации источника, за игроком долгое время наблюдает президент «Реала» Флорентино Перес, давший клубу зелёный свет на трансфер футболиста. «Борнмут» готов продать украинца следующим летом за € 60 млн, и «Реал» будет одним из главных претендентов на этот трансфер.

В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провёл 13 матчей на клубном уровне.