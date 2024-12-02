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Бадьяшиль может пополнить состав «Марселя»

сегодня, 14:54

Защитник Бенуа Бадьяшиль может перейти из «Челси» в «Марсель».

Отмечается, что «Ювентус» также претендует на футболиста, но игрок, вероятно, в январе не покинет «синих».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:27
Для Марселя, если он конечно выберет этот вариант продолжения карьеры, лучшего и не придумать.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:25
Ну что сказать, отличный вариант для Марселя! Бенуа был одним из сильнейших защитников в Лиге1 выступая за Монако, а вот в Челси ни он, ни Дисаси не заиграли на топ уровне....возможно виной тому стали частые мелкие повреждения, возможно просто не потянули АПЛ.
Марсель вполне интересный проект с молодым амбициозным тренером, так что у Бенуа будет хороший шанс перезапустить карьеру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:09
Пользуются спросом игрок, возможно, что и толковый...
zz27c7fu97f7
zz27c7fu97f7
сегодня в 15:09
Тут уже кто первый успеет
Гость
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