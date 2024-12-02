Бадьяшиль может пополнить состав «Марселя»

Защитник Бенуа Бадьяшиль может перейти из «Челси» в «Марсель».
Отмечается, что «Ювентус» также претендует на футболиста, но игрок, вероятно, в январе не покинет «синих».
Защитник Бенуа Бадьяшиль может перейти из «Челси» в «Марсель».
Отмечается, что «Ювентус» также претендует на футболиста, но игрок, вероятно, в январе не покинет «синих».
Марсель вполне интересный проект с молодым амбициозным тренером, так что у Бенуа будет хороший шанс перезапустить карьеру
Марсель вполне интересный проект с молодым амбициозным тренером, так что у Бенуа будет хороший шанс перезапустить карьеру