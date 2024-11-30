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Губернатор Самарской области опроверг информацию об уходе Осинькина

вчера, 12:35

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал источнику информацию о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет команду.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что специалист с большой долей вероятности уйдёт со своего поста до матча с «Ростовом», который пройдёт на следующей неделе.

Это не так, Игорь Витальевич работает, ведёт команду в восьмёрку.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:54
пока ведёт куда-то
y7wsdwvn36jc
y7wsdwvn36jc
вчера в 14:58
Сегодня работает, завтра нет. Проза жизни.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:19
Ну, что то он явно поскромничал, какая восьмёрка?
Он к чемпионству ведёт.
Вот только губер в футболе ничего не понимает и в турнирную таблицу не смотрит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:18
Складывается такое впечатление, что у Губернатора Самарской области больше нет других забот, кроме как комментировать слухи вокруг Футбольного клуба Крылья Советов. Или он думает таким образом стать популярным?
Сп62
Сп62
вчера в 14:03, ред.
Мы говорим Осинькин - подрузумеваем Крылья. Мы говорим Крылья - подрузумеваем Осинькин.
ABir
ABir
вчера в 13:54
Осинькин точно меньше всех виноват в этих околофутбольных разборках
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:41
Федорищев что то бурную деятельность развил, сам на тренера претендует...
zgjjgk9ze4tk
zgjjgk9ze4tk
вчера в 13:09
Насчет восьмерки он явно погорячился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:36
Крылья Советов главный источник информации в последнее время...
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