Губернатор Самарской области опроверг информацию об уходе Осинькина

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вчера, 12:35

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал источнику информацию о том, что главный тренер «Крыльев Советов» покинет команду.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что специалист с большой долей вероятности уйдёт со своего поста до матча с «Ростовом», который пройдёт на следующей неделе.