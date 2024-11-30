Губернатор Самарской области опроверг информацию об уходе Осинькина

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал источнику информацию о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинет команду.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что специалист с большой долей вероятности уйдёт со своего поста до матча с «Ростовом», который пройдёт на следующей неделе.
Это не так, Игорь Витальевич работает, ведёт команду в восьмёрку.
Он к чемпионству ведёт.
Вот только губер в футболе ничего не понимает и в турнирную таблицу не смотрит.
Он к чемпионству ведёт.
Вот только губер в футболе ничего не понимает и в турнирную таблицу не смотрит.