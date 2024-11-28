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Григорян может продолжить карьеру в Медиалиге

вчера, 18:23

Тренер Александр Григорян может возглавить клуб из Медиалиги. Специалист дал комментарий по теме.

Скорее всего, я возглавлю команду Медиалиги. А чему тут удивляться? У клубов МФЛ сейчас условия для тренировочного процесса гораздо лучше, чем во многих командах Второй лиги.

Не знаю, о чем думают там руководители. Простая вещь – спрашиваю: «Есть ли GPS?» Мне отвечают: «А зачем?» Как зачем? Что, на глазок определять производительность в режиме реального времени? А как иначе прогрессировать?

Если вы хотите развиваться, идти вперед, то потратьте 3 миллиона рублей! Парадокс, но в Медиалиге сейчас все более профессионально, чем в ряде профессиональных команд, лучше условия для работы. А для меня этот аспект важен.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:13
Бормана спросите, как он работал...
neukomm
neukomm
вчера в 21:01
"Великий эксперт" Матч ТВ. Скатертью дорожка, и не возвращайся. Еще Талалаева с Рахимовым прихвати.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:07
Тебе в мудиалиге самое место. вперёд и с песней
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:03
Кто иной, но только не Григорян, должен говорить о развитии и прогрессе. Помним - помним прогресс руководимых им в прошлом команд и с ДжиПиЭсом (простите, лень было переключаться на английский), и с многочисленными помощниками и помощницами...
Вещий
Вещий
вчера в 19:21
Хорошо так опустился как тренер.... как говорят катился, катился и докатился....
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:06
А ведь был когда-то одним из самых перспективных тренеров. Правда гусей в голове у него слишком много. Григорян и в мужском футболе, и в женском побывал .... Теперь в Медиалигу решил податься. Мне кажется, что это тупик для тренера...
Capral
Capral
вчера в 18:48
Чингачгуку там самое место. Хотя надо признать, как эксперт- он очень неплох.
4g8j68majjr8
4g8j68majjr8
вчера в 18:47
Для медиалиги, возможно, и сойдет, хотя тренер из него никакой.
Гость
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