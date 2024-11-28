Григорян может продолжить карьеру в Медиалиге

Тренер может возглавить клуб из Медиалиги. Специалист дал комментарий по теме.

Скорее всего, я возглавлю команду Медиалиги. А чему тут удивляться? У клубов МФЛ сейчас условия для тренировочного процесса гораздо лучше, чем во многих командах Второй лиги.

Не знаю, о чем думают там руководители. Простая вещь – спрашиваю: «Есть ли GPS?» Мне отвечают: «А зачем?» Как зачем? Что, на глазок определять производительность в режиме реального времени? А как иначе прогрессировать?

Если вы хотите развиваться, идти вперед, то потратьте 3 миллиона рублей! Парадокс, но в Медиалиге сейчас все более профессионально, чем в ряде профессиональных команд, лучше условия для работы. А для меня этот аспект важен.