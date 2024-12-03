Руководитель и инвестор «Пюника» объявил об уходе из основной команды клуба

Руководитель и инвестор армянского «Пюника» Артур Согомонян рассказал источнику об уходе из основной команды клуба.

Я покидаю «Пюник» как руководитель и инвестор основной команды. Неделю назад я попрощался с ребятами в Ереване — для меня это очень болезненное решение.

Причины? Из-за наличия меня сильно страдает сам клуб — сложились нездоровые отношения с местной федерацией футбола, которые переросли в личное противостояние. Местные футбольные чиновники не смогли ничего со мной сделать и теперь переключились на футбольную академию «Пюника». Более того, ФФА сейчас ещё активнее накинулась на меня и дисквалифицировала на год. Я даже не понял за что. Сегодняшние руководители федерации даже не скрывают, что пытаются меня просто выжить.

Практически все видят, что происходит и требуют отставки руководства ФФА, но, к сожалению, система такова, что они могут уйти только добровольно — часть клубов в Армении контролируются этими же руководителями, они сами за себя голосуют и остаются на тех же местах.

Надеюсь, такой именитый клуб не закончит свои выступления и мне удастся найти новых инвесторов и сохранить команду. Такие люди уже есть, мы общаемся.

Я продолжу финансировать академию «Пюника» — там очень много талантливых ребят. Планируются серьёзные инвестиции.

Активно сотрудничаем с Россией — на следующей неделе наши ребята приедут на турнир памяти Сарсании в Москве. Освободившись от обязательств в Армении, возможно, буду заниматься развитием молодых игроков ещё и в России.