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В «Реале» не придали большого значения негативным отчетам о форме Мбаппе

вчера, 20:05

На завершающем этапе работы над подписанием форварда Килиана Мбаппе мадридский «Реал» получил информацию о физическом состоянии игрока в последние годы – начиная с 2018-го.

Согласно этим данным, с каждым годом Мбаппе пробегал во время игр все меньше метров, совершал все меньше высокоинтенсивных действий, средняя скорость, которую он мог поддерживать на определенных отрезках, становилась все ниже. Утверждается, что в клубе это вызвало некоторые сомнения в целесообразности сделки, однако не затормозило работу над ее заключением. Результативные действия Килиана рассматривались как намного более важный показатель, как и экономический эффект от его трансфера.

Сейчас «Реал» по-прежнему сохраняет веру в Мбаппе и то, что он сможет стабильно проявлять себя на поле.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:08
"Сейчас «Реал» по-прежнему сохраняет веру в Мбаппе" - главное , что бы Киля не шалил...)
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