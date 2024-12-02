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Игроки «Ромы» вышли на предматчевую разминку в майках в поддержку Бове

вчера, 23:31

Футболисты «Ромы» вышли на разминку перед матчем с «Аталантой» в майках со словами поддержки в адрес полузащитника Эдуардо Бове.

Игрок, который сейчас выступает за «Фиорентину», является воспитанником римского клуба.

В матче с «Интером», прошедшем 1 декабря, хавбек потерял сознание и в итоге был госпитализирован. Как ранее сообщила пресс-служба команды из Флоренции, футболист находится в сознании, бодрствует и ориентируется в пространстве. Ему предстоят дополнительные обследования для установления причин, которые привели к серьёзной ситуации.

Игроки «Ромы» вышли на предматчевую разминку в майках в поддержку БовеИгроки «Ромы» вышли на предматчевую разминку в майках в поддержку БовеИгроки «Ромы» вышли на предматчевую разминку в майках в поддержку БовеИгроки «Ромы» вышли на предматчевую разминку в майках в поддержку Бове

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