Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших центральных полузащитников мира

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных хавбеков мира.
Эксперты портала включили в список «разносторонних футболистов, которых можно считать восьмерками, отвечающих за все фазы игры в центре полузащиты».
10. Кертис Джонс, «Ливерпуль»;
9. Гави, «Барселона»;
8. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;
7. Гранит Джака, «Байер»;
6. Уоррен Заир-Эмери, ПСЖ;
5. Никола Барелла, «Интер»;
4. Алексис МакАллистер, «Ливерпуль»;
3. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид»;
2. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»;
1. Педри, «Барселона».