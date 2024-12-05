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Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших центральных полузащитников мира

вчера, 23:38

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных хавбеков мира.

Эксперты портала включили в список «разносторонних футболистов, которых можно считать восьмерками, отвечающих за все фазы игры в центре полузащиты».

10. Кертис Джонс, «Ливерпуль»;

9. Гави, «Барселона»;

8. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;

7. Гранит Джака, «Байер»;

6. Уоррен Заир-Эмери, ПСЖ;

5. Никола Барелла, «Интер»;

4. Алексис МакАллистер, «Ливерпуль»;

3. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид»;

2. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»;

1. Педри, «Барселона».

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:51
Раньше этих полузащитников называли диспетчерами.
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 23:51
Педри? Очень смешно.
Гость
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