Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших центральных полузащитников мира

1733431102

вчера, 23:38

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных хавбеков мира.

Эксперты портала включили в список «разносторонних футболистов, которых можно считать восьмерками, отвечающих за все фазы игры в центре полузащиты».

10. Кертис Джонс, «Ливерпуль»;

9. Гави, «Барселона»;

8. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;

7. Гранит Джака, «Байер»;

6. Уоррен Заир-Эмери, ПСЖ ;

5. Никола Барелла, «Интер»;

4. Алексис МакАллистер, «Ливерпуль»;

3. , «Реал Мадрид»;

2. , «Манчестер Сити»;

1. , «Барселона».