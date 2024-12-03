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GOAL опубликовал список лучших тренеров XXI века

сегодня, 10:46

Портал GOAL опубликовал рейтинг из двадцати пяти лучших тренеров 21-го века.

25. Клаудио Раньери.

24. Марчело Липпи.

23. Юпп Хайнкес.

22. Луи ван Гал.

21. Симоне Индзаги.

20. Йоахим Лёв.

19. Рафаэль Бенитес.

18. Массимилиано Аллегри.

17. Ханс-Дитер Флик.

16. Томас Тухель.

15. Дидье Дешам.

14. Лионель Скалони.

13. Роберто Манчини.

12. Унаи Эмери.

11. Арсен Венгер.

10. Антонио Конте.

9. Луис Энрике.

8. Висенте Дель Боске.

7. Диего Симеоне.

6. Зинедин Зидан.

5. Юрген Клопп.

4. Жозе Моуриньо.

3. Алекс Фергюсон.

2. Карло Анчелотти.

1. Хосеп Гвардиола.

Напомним, Гвардиола возглавлял: «Барселону Б», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Испанец выигрывал: трижды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Ла Лигу, дважды Кубок Германии, трижды Бундеслигу, трижды Суперкубок Англии, четырежды Кубок английской лиги, дважды Кубок Англии, четырежды Суперкубок УЕФА, шесть раз АПЛ, четырежды Клубный чемпионат мира и трижды Лигу чемпионов. Также Гвардиола три раза признавался лучшим тренером года.

Ранее испанский специалист высказался о кризисе «Манчестер Сити».

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Все комментарии
AKH
AKH ответ Casa_Nostra_86 (раскрыть)
сегодня в 14:07, ред.
Трофеи говорите? Вы вообще видели футбол праймового Арсенала времен Венгера? :) Это футбол будущего. И никакие трофеи его не перевесят, во всяком случае для болельщиков настоящего футбола. Кто помнит игру команд Моуриньо? Вы видели вживую болельщика футбола, которому импонировал его футбол? Я лично и без трофеев навсегда останусь болельщиком Арсенала Венгера, с его зрелищным и безбашенным футболом на радость болельщиков, пусть и без трофеев. Никто не помнит их, помнят ФУТБОЛ... А если не верите назовите не влезая в википедию победителя ЛЧ 1993 года например.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 12:36
Всё просто, он в Баварию пришёл после триумфа Хайнкесса.
Кьянти
Кьянти
сегодня в 12:33
Я что-то не совсем вкурил, как можно выиграть 4 раза Суперкубок УЕФА, если ты только 3 раза выигрывал ЛЧ, насколько я помню Пеп ЛЕ не выигрывал, а СК УЕФА разыгрывается между победителями ЛЧ и ЛЕ. Может кто объяснит
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:23
Ахаха, Юпп Хайнкес только 23? Он точно должен быть в топ 10
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 12:15
Странно, что победитель всего на свете лишь на 8 месте. Как минимум в тройке должен быть, если даже не на первом месте.

Ну и Анчи выше лысого должен быть, по любому.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 12:13
Ну, наверное потому что Маур выиграл 2 ЛЧ и не с самыми очевидными фаворитами. Уж Венгера и Клоппа он должен выше быть, исходя из трофеев.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 12:06
Где, с..., Семак?
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:05
У наших всё впереди, прошло только четверть века.))
ZenCh1
ZenCh1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:56
27. Станислав Черчесов
AKH
AKH
сегодня в 11:26
Моуриньо выше Зидана, Клоппа и Венгера :) Гол ком просто дауны :)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:08
26. Сергей Юран
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:07
Точно)...других причин же нет)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:06
Все из-за политики наверно!)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:03
Поэтому и хороший)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:51
Список хороший, но нет Семака!!
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