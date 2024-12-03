GOAL опубликовал список лучших тренеров XXI века

1733211969

сегодня, 10:46

Портал GOAL опубликовал рейтинг из двадцати пяти лучших тренеров 21-го века.

25. .

24. .

23. .

22. .

21. .

20. .

19. .

18. .

17. .

16. .

15. .

14. .

13. .

12. .

11. .

10. .

9. .

8. .

7. .

6. .

5. .

4. .

3. .

2. .

1. .

Напомним, Гвардиола возглавлял: «Барселону Б», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Испанец выигрывал: трижды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Ла Лигу, дважды Кубок Германии, трижды Бундеслигу, трижды Суперкубок Англии, четырежды Кубок английской лиги, дважды Кубок Англии, четырежды Суперкубок УЕФА , шесть раз АПЛ , четырежды Клубный чемпионат мира и трижды Лигу чемпионов. Также Гвардиола три раза признавался лучшим тренером года.

Ранее испанский специалист высказался о кризисе «Манчестер Сити».