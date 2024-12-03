GOAL опубликовал список лучших тренеров XXI века

Портал GOAL опубликовал рейтинг из двадцати пяти лучших тренеров 21-го века.
25. Клаудио Раньери.
24. Марчело Липпи.
23. Юпп Хайнкес.
22. Луи ван Гал.
21. Симоне Индзаги.
20. Йоахим Лёв.
19. Рафаэль Бенитес.
18. Массимилиано Аллегри.
17. Ханс-Дитер Флик.
16. Томас Тухель.
15. Дидье Дешам.
14. Лионель Скалони.
13. Роберто Манчини.
12. Унаи Эмери.
11. Арсен Венгер.
10. Антонио Конте.
9. Луис Энрике.
7. Диего Симеоне.
6. Зинедин Зидан.
5. Юрген Клопп.
4. Жозе Моуриньо.
3. Алекс Фергюсон.
2. Карло Анчелотти.
1. Хосеп Гвардиола.
Напомним, Гвардиола возглавлял: «Барселону Б», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Испанец выигрывал: трижды Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, трижды Ла Лигу, дважды Кубок Германии, трижды Бундеслигу, трижды Суперкубок Англии, четырежды Кубок английской лиги, дважды Кубок Англии, четырежды Суперкубок УЕФА, шесть раз АПЛ, четырежды Клубный чемпионат мира и трижды Лигу чемпионов. Также Гвардиола три раза признавался лучшим тренером года.
Ранее испанский специалист высказался о кризисе «Манчестер Сити».
Ну и Анчи выше лысого должен быть, по любому.
Ну и Анчи выше лысого должен быть, по любому.