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Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших индивидуальных выступлений

вчера, 23:48

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших индивидуальных выступлений игроков в истории футбола. В списке 100 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан, Франция против Бразилии, 2006 год.

2. Стенли Мэтьюз, «Блэкпул» против «Болтона», 1953 год.

3. Рой Кин, «Манчестер Юнайтед» против «Ювентуса», 1999 год.

4. Роналдиньо, «Барселона» против «Реала», 2005 год.

5. Стивен Джеррард, «Ливерпуль» против «Милана», 2005 год.

6. Уэйн Руни, «Манчестер Юнайтед» против «Фенербахче», 2004 год.

7. Килиан Мбаппе, Франция против Аргентины, 2022 год.

8. Душан Тадич, «Аякс» против «Реала», 2019 год.

9. Бобби Мур, Англия против Бразилии, 1970 год.

10. Дэвид Бекхэм, Англия против Греции, 2001 год.

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