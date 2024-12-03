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Суперкомпьютер Opta назвал «Спартак» третьим претендентом на победу в РПЛ

сегодня, 12:13

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам 17 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, красно-белые имеют шансы в размере 8,5% на победу в чемпионской гонке — это третий результат среди всех команд высшего российского дивизиона. Примечательно, что по итогам 16 туров шансы «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге суперкомпьютер оценил в 1,1%.

Фаворитом нынешнего сезона остается «Зенит» – шансы сине-бело-голубых снизились с 64,3% до 58,9%. Вероятность чемпионства «Краснодара» – 28,2%. Шансы «Локомотива» – 3,5%, «Динамо» – 0,9%.

Суперкомпьютер Opta назвал «Спартак» третьим претендентом на победу в РПЛ

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Все комментарии
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:35
Железная логика.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:30
Как быстро переобувается этот Opta. Совсем недавно у него были другие данные на Спартак. А наш Барсик считает что Спартак будет биться за чемпионство с Зенитом.)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:05
Ждем во сколько суперкомпьютер трансфермарта оценит Угальде и Барко
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:49
Скорее всего этот "суперкомпьютер" выглядит примерно так)...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:43
73о это всё суперкомпьютеры. Они думают по принципу "если так и будут набирать очки далее". Таких туров как прошлый, где все лидеры слились кроме Спартака, может быть несколько. Результат команды во многом зависит от ошибок ее соперников и ошибок судей. Такое суперкомпьютер ну никак не сможет математически внести в свою модель
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:31
Компьютер не подчиняется логике...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:30
Опять не перестаю поражаться железной логике ИИ - Спартак занимает в таблице текущее 3 место и... вуаля "суперум" ставит его третьим претендентом...)))
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