Суперкомпьютер Opta назвал «Спартак» третьим претендентом на победу в РПЛ

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сегодня, 12:13

Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам 17 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, красно-белые имеют шансы в размере 8,5% на победу в чемпионской гонке — это третий результат среди всех команд высшего российского дивизиона. Примечательно, что по итогам 16 туров шансы «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге суперкомпьютер оценил в 1,1%.

Фаворитом нынешнего сезона остается «Зенит» – шансы сине-бело-голубых снизились с 64,3% до 58,9%. Вероятность чемпионства «Краснодара» – 28,2%. Шансы «Локомотива» – 3,5%, «Динамо» – 0,9%.