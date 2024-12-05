Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших атакующих полузащитников мира

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сегодня, 20:31

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших атакующих хавбеков мира.

Эксперты портала выбирали из «футболистов, которых можно считать плеймейкерами и десятками», независимо от схемы игры.

Оценивались полузащитники, действующие в центре, но в первую очередь управляющие атакой.

10. Антуан Гризманн («Атлетико»);

9. Даниэль Ольмо («Барселона»);

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

5. Флориан Вирц («Байер»);

4. Мартин Эдегор («Арсенал»);

3. («Челси»);

2. («Бавария»);

1. («Реал»).