Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших атакующих полузащитников мира

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших атакующих хавбеков мира.
Эксперты портала выбирали из «футболистов, которых можно считать плеймейкерами и десятками», независимо от схемы игры.
Оценивались полузащитники, действующие в центре, но в первую очередь управляющие атакой.
10. Антуан Гризманн («Атлетико»);
9. Даниэль Ольмо («Барселона»);
8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
5. Флориан Вирц («Байер»);
4. Мартин Эдегор («Арсенал»);
3. Коул Палмер («Челси»);
2. Джамал Мусиала («Бавария»);
1. Джуд Беллингем («Реал»).
я к чему клоню, в силу их особенностей распределить по зонам и
неплохая сборная получилась бы...!!!
я к чему клоню, в силу их особенностей распределить по зонам и
неплохая сборная получилась бы...!!!