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Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших атакующих полузащитников мира

сегодня, 20:31

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших атакующих хавбеков мира.

Эксперты портала выбирали из «футболистов, которых можно считать плеймейкерами и десятками», независимо от схемы игры.

Оценивались полузащитники, действующие в центре, но в первую очередь управляющие атакой.

10. Антуан Гризманн («Атлетико»);

9. Даниэль Ольмо («Барселона»);

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

5. Флориан Вирц («Байер»);

4. Мартин Эдегор («Арсенал»);

3. Коул Палмер («Челси»);

2. Джамал Мусиала («Бавария»);

1. Джуд Беллингем («Реал»).

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 20:56
....ребятушки, а хавы по сути те же защитники и те же нападающие,
я к чему клоню, в силу их особенностей распределить по зонам и
неплохая сборная получилась бы...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:53
Списочек так, на любителя...
Гость
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