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Игрок «Борнмута» отпраздновал гол «Тоттенхэму» в стиле популярного мема

вчера, 10:54
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Защитник «Борнмута» Дин Хёйсен скопировал известный мем, празднуя гол в ворота «Тоттенхэма», который стал для его команды победным (1:0).

Забив мяч, он побежал к боковой линии и решил отпраздновать успех, заправив футболку в шорты и приняв расслабленную позу, чтобы подражать известному мему с собакой «чилловый парень».

Мем стал символом спокойствия в сложное и нестабильное время. Он появился после того, как американский художник Филипп Бэнкс в октябре 2023 года опубликовал в соцсетях рисунок коричневой собаки с телом человека, одетой в свитер и джинсы.

Для самого футболиста забитый мяч оказался первым в составе «вишен». Хёйсен в возрасте 19 лет и 235 дней стал самым молодым автором гола «Борнмута» в АПЛ.

Игрок «Борнмута» отпраздновал гол «Тоттенхэму» в стиле популярного мема

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