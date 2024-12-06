Игрок «Борнмута» отпраздновал гол «Тоттенхэму» в стиле популярного мема

Защитник «Борнмута» Дин Хёйсен скопировал известный мем, празднуя гол в ворота «Тоттенхэма», который стал для его команды победным (1:0).
Забив мяч, он побежал к боковой линии и решил отпраздновать успех, заправив футболку в шорты и приняв расслабленную позу, чтобы подражать известному мему с собакой «чилловый парень».
Мем стал символом спокойствия в сложное и нестабильное время. Он появился после того, как американский художник Филипп Бэнкс в октябре 2023 года опубликовал в соцсетях рисунок коричневой собаки с телом человека, одетой в свитер и джинсы.
Для самого футболиста забитый мяч оказался первым в составе «вишен». Хёйсен в возрасте 19 лет и 235 дней стал самым молодым автором гола «Борнмута» в АПЛ.