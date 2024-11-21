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«Зенит» выпустил специальные пакеты к 40-летнему юбилею первого чемпионства

вчера, 18:14

«Зенит» объявил о выпуске ограниченным тиражом пакетов к юбилею с момента первого чемпионства.

Они являются точной копией пакетов, которые появились в 1984 году после победы команды из Санкт-Петербурга в чемпионате СССР.

В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании ещё не было, поэтому тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР. „Зенит". 1984», которые в огромном количестве изготовили на предприятии «Ленбытхим».

Тогда эти пакеты стоили 40 копеек за штуку, а их современный вариант начиная с 21 ноября будет вручаться всем, кто совершит в фирменных магазинах клуба покупку на сумму от 100 рублей.

«Зенит» выпустил специальные пакеты к 40-летнему юбилею первого чемпионства«Зенит» выпустил специальные пакеты к 40-летнему юбилею первого чемпионства

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25 сентября
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:35
Помню этот 1984 год и стадион имени С.М.Кирова.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:51
В советское время финансирование футбольного клуба «Зенит» осуществлялось профсоюзом Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО). Предприятие опекало команду с 1962 по 1990 год.

Футболисты «Зенита» числились инструкторами по спорту в профкоме ЛОМО, и профсоюз выделял деньги на футбольную команду.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:39
Сейчас да, "Ласточка" и вперёд. А в те времена, на простых дачных электричках, зайцем.)
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:30
Ну это и без футбола можно было узнать)...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:29
На себе испробовал эту версию.) Например, благодаря таким выездам я узнал что до Москвы и обратно можно было доехать на электричке.)
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:26
Я же написал "версия"...версий много...одна из них ваша)...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:24
За те пакеты болельщиков Зенита прозвали "Мешки". Потому что на выезды за своей командой болельщики ездили с этими пакетами. И москвичи дали им это прозвище, "Мешки". А прозвище "Бомжи", те же москвичи, дали болельщикам Зенита за то, что обычно после матча, отпраздновав его в какой нибудь кафешке, в ожидании поезда , болельщики спали в сквериках на скамейках.
lotsman
lotsman ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:15
Это событие приурочено к сорокалетнему юбилею первого чемпионства. И какая разница, станет Зенит чемпионом в этот сезон или нет, дата юбилея неизменится.
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:14
21 ноября 1984 года ленинградский «Зенит» стал обладателем титула чемпиона СССР...вот вам и ответ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:12
«Зенит» выпустил специальные пакеты к 40-летнему юбилею первого чемпионства.
Пустые или с газом !??)
shur
shur ответ a6cw7kq8mqfu (раскрыть)
вчера в 19:11
...не то слово...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:08
Думаю, в данном случае вы правы, но тогда почему бы не выпустить эту серию в самом начале сезона ? Но это вопрос спорный. Решили и решили. Спасибо.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:03
...молодчина,от души сказал,уважуха !!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:03
40-летний юбилей первого, последнего и единственного чемпионства Зенита в Чемпионате СССР...так точнее)...
shur
shur
вчера в 19:02
...и жили они долго и счастливо, а дочку назвали Победа , сорокет
в этом году!!! Питеру, тому - образца 1984 года,поём мы песню!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:01
Интересное тогда было время... Динамо Киев считалось гегемоном, но чемпионами СССР становились другие клубы: в 1982 году Динамо Минск, в 1983 году Днепр, в 1984 году Зенит... Они не стали выскочками - это был настоящий футбол... А какие люди играли во всех командах, их знала в лицо вся страна... Не все они играли за сборную, но были настоящими звездми... А сейчас? Сейчас я игроков сборной просто не знаю...
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:59
Пакеты юбилейные, а не чемпионские...юбилей есть - есть и пакеты)...
ne gusta
ne gusta
вчера в 18:56
Это как-то несерьёзно
Futurista
Futurista
вчера в 18:54
Согласно самой популярной версии, прозвище "Бомжи" появилось после празднования первого чемпионства клуба в 1984 году. Успех клуба в городе отмечали с размахом. В Ленинграде были выпущены полиэтиленовые пакеты с гордой надписью «Зенит» – чемпион».
С пакетами ходили не только поклонники «Зенита», но и, как тогда было принято говорить, лица без определённого занятия. Со временем пакеты оказывались на свалке. Так футболисты ленинградского клуба получили своё прозвище "Бомжи", которое мгновенно стало популярным в народе. Благодаря этим пакетам зенитовцев также называли "Мешками", но со временем за ними сохранилась только более обидная версия клички)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:39
Могли что то посерьёзнее выпустить...
uhpm9n9jpc7w
uhpm9n9jpc7w
вчера в 18:25
Забавно вспомнить, что тогда обычные-то целлофановые пакеты мыли водой и потом сушили на верёвочках и юзали дальше по много раз, а уж такие памятные и почётные явно служили болельщикам потом месяцами, а то и годами. А чемпионство тогда было добыто ровно сорок лет назад победой в своём манеже над харьковским Металлистом со счётом 4 : 1.
a6cw7kq8mqfu
a6cw7kq8mqfu
вчера в 18:18
Тогда для Ленинграда чемпионство было просто прорывом
Гость
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