«Зенит» выпустил специальные пакеты к 40-летнему юбилею первого чемпионства.

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вчера, 18:14

«Зенит» объявил о выпуске ограниченным тиражом пакетов к юбилею с момента первого чемпионства.

Они являются точной копией пакетов, которые появились в 1984 году после победы команды из Санкт-Петербурга в чемпионате СССР .

В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании ещё не было, поэтому тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР . „Зенит". 1984», которые в огромном количестве изготовили на предприятии «Ленбытхим».

Тогда эти пакеты стоили 40 копеек за штуку, а их современный вариант начиная с 21 ноября будет вручаться всем, кто совершит в фирменных магазинах клуба покупку на сумму от 100 рублей.