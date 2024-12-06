В Сети появились кадры с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона»

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вчера, 12:52

В интернете появилось видео с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона».

Клуб с 1892 года играет на «Гудисон Парк», но следующим летом собирается переехать на новый объект вместимостью 52 888 человек, который должен быть готов к концу этого года. В первые месяцы 2025 года там запланированы как минимум три тестовых мероприятия.

Это уже второй подобный случай за два месяца. Ранее в клубе объяснили источнику, что внутренний дренаж на стадионе ещё не установлен. При этом стадион построен таким образом, чтобы выдерживать наводнения в течение 100 лет.