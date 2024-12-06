Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

В Сети появились кадры с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона»

вчера, 12:52

В интернете появилось видео с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона».

Клуб с 1892 года играет на «Гудисон Парк», но следующим летом собирается переехать на новый объект вместимостью 52 888 человек, который должен быть готов к концу этого года. В первые месяцы 2025 года там запланированы как минимум три тестовых мероприятия.

Это уже второй подобный случай за два месяца. Ранее в клубе объяснили источнику, что внутренний дренаж на стадионе ещё не установлен. При этом стадион построен таким образом, чтобы выдерживать наводнения в течение 100 лет.

В Сети появились кадры с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона» В Сети появились кадры с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона» В Сети появились кадры с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона» В Сети появились кадры с подтопленными трибунами нового стадиона «Эвертона»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФИФА назвала стадион, претендующий на проведение чемпионата мира-2034
30 ноября
ОфициальноФИФА назвала стадионы, которые могут принять финал чемпионата мира-2030
30 ноября
ПСЖ планирует построить «по-настоящему великий стадион»
26 ноября Фото
«Реал» и Apple ведут переговоры о проекте «безграничного» стадиона
24 ноября
ОфициальноВозвращение «Барселоны» на «Камп Ноу» откладывается
20 ноября
ОфициальноСтало известно, на каком стадионе состоится финал Межконтинентального кубка
13 ноября
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:08, ред.
Англия - островное государство: приливы, отливы... Все штатно.)
xk5hfh99zctw
xk5hfh99zctw
вчера в 13:17
Похоже построили сухопутный Титаник.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 