Возвращение «Барселоны» на «Камп Ноу» откладывается

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вчера, 22:52

«Барселона» продолжит выступать на стадионе «Олимпико де Монжуик» до окончания начального этапа Лиги чемпионов.

Такое решение принято в связи с правилами УЕФА , которые запрещают смену стадионов на начальной стадии Лиги чемпионов, а также из-за логистических трудностей и перерасхода средств, связанных с одновременным обслуживанием двух высокопроизводительных объектов.

Таким образом, на «Монжуике» пройдут матчи Ла Лиги с «Валенсией» и «Алавесом», а также игра 8-го тура общего этапа ЛЧ против «Аталанты».

Домашний стадион клуба «Spotify Камп Ноу» был закрыт на реконструкцию летом 2023 года.