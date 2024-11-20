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Возвращение «Барселоны» на «Камп Ноу» откладывается

вчера, 22:52

«Барселона» продолжит выступать на стадионе «Олимпико де Монжуик» до окончания начального этапа Лиги чемпионов.

Такое решение принято в связи с правилами УЕФА, которые запрещают смену стадионов на начальной стадии Лиги чемпионов, а также из-за логистических трудностей и перерасхода средств, связанных с одновременным обслуживанием двух высокопроизводительных объектов.

Таким образом, на «Монжуике» пройдут матчи Ла Лиги с «Валенсией» и «Алавесом», а также игра 8-го тура общего этапа ЛЧ против «Аталанты».

Домашний стадион клуба «Spotify Камп Ноу» был закрыт на реконструкцию летом 2023 года.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:26
Куда ни "кинь" - всюду запреты УЕФА...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:06
Жаль... Придётся им подождать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Какие оказывается строгие правила !
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