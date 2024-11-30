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ФИФА назвала стадион, претендующий на проведение чемпионата мира-2034

сегодня, 16:09

Международный стадион имени короля Салмана в Эр-Рияде предложен в качестве места проведения матча открытия и финала чемпионата мира 2034 года.

Саудовская Аравия является единственной страной, претендующей на проведение мундиаля. Окончательное решение о стране-хозяйке будет принято 11 декабря 2024 года на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

По результатам технической оценки заявка получила средний балл 4,2 из 5 и была признана соответствующей требованиям для рассмотрения советом и конгрессом ФИФА, поскольку она превысила минимальные требования к проведению ЧМ-2034.

Также были объявлены стадионы, претендующие на открытие и финал ЧМ-2030.

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:49, ред.
Футуристический стадион откроют в 29 году. вместимость 92 к. Это чудо архитектуры
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:27
Через 10 лет скажут, что всё было куплено...
Гость
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