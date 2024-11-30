ФИФА назвала стадион, претендующий на проведение чемпионата мира-2034

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сегодня, 16:09

Международный стадион имени короля Салмана в Эр-Рияде предложен в качестве места проведения матча открытия и финала чемпионата мира 2034 года.

Саудовская Аравия является единственной страной, претендующей на проведение мундиаля. Окончательное решение о стране-хозяйке будет принято 11 декабря 2024 года на конгрессе Международной федерации футбола ( ФИФА ).

По результатам технической оценки заявка получила средний балл 4,2 из 5 и была признана соответствующей требованиям для рассмотрения советом и конгрессом ФИФА , поскольку она превысила минимальные требования к проведению ЧМ -2034.