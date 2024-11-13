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Стало известно, на каком стадионе состоится финал Межконтинентального кубка

вчера, 16:23

Финал Межконтинентального кубка-2024 состоится на стадионе «Лусаил Айконик», на котором прошел финал чемпионата мира-2022.

Напомним, что три решающие игры турнира состоятся в Катаре с 11 по 18 декабря 2024-го.

«Пачука» из Мексики сыграет с победителем Кубка Либертадорес («Ботафого» или «Атлетико Минейро») на стадионе «974» 11 декабря. Через три дня победитель этой пары сразится с египетским «Аль-Ахли», а 18 декабря состоится финал с участием мадридского «Реала».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:07
Я вот тоже так думаю
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:11
А зачем выходить на поле, если победитель неизвестен?)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:10
В середине 90-х этот трофей был куда более весомым, хоть и состоял из одного матча. Всегда было интересно сравнить разное развитие футбола в Европе и Южной Америке и не всегда европейские чемпионы одерживали победы.
А нынче весь этот уже турнир мало кому интересен. Он пал жертвой жадности. И игр больше ради прибыли, и место игр только там, где больше всего платёжеспособного населения. Футбол, а ты точно в правильном направлении двигаешься? 🤔
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:37
А потом Реал, узнав что победу могут отдать не ему, просто не приедет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:37, ред.
Так че Реал уже в финале что ли? Раньше вроде с полуфинала начинали?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35
Какие серьёзные соперники будут оспаривать встречу с Реалом.
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