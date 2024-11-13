Стало известно, на каком стадионе состоится финал Межконтинентального кубка

Финал Межконтинентального кубка-2024 состоится на стадионе «Лусаил Айконик», на котором прошел финал чемпионата мира-2022.
Напомним, что три решающие игры турнира состоятся в Катаре с 11 по 18 декабря 2024-го.
«Пачука» из Мексики сыграет с победителем Кубка Либертадорес («Ботафого» или «Атлетико Минейро») на стадионе «974» 11 декабря. Через три дня победитель этой пары сразится с египетским «Аль-Ахли», а 18 декабря состоится финал с участием мадридского «Реала».
А нынче весь этот уже турнир мало кому интересен. Он пал жертвой жадности. И игр больше ради прибыли, и место игр только там, где больше всего платёжеспособного населения. Футбол, а ты точно в правильном направлении двигаешься? 🤔
А нынче весь этот уже турнир мало кому интересен. Он пал жертвой жадности. И игр больше ради прибыли, и место игр только там, где больше всего платёжеспособного населения. Футбол, а ты точно в правильном направлении двигаешься? 🤔