Стало известно, на каком стадионе состоится финал Межконтинентального кубка

1731504217

вчера, 16:23

Финал Межконтинентального кубка-2024 состоится на стадионе «Лусаил Айконик», на котором прошел финал чемпионата мира-2022.

Напомним, что три решающие игры турнира состоятся в Катаре с 11 по 18 декабря 2024-го.

«Пачука» из Мексики сыграет с победителем Кубка Либертадорес («Ботафого» или «Атлетико Минейро») на стадионе «974» 11 декабря. Через три дня победитель этой пары сразится с египетским «Аль-Ахли», а 18 декабря состоится финал с участием мадридского «Реала».