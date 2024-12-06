Ари о Погба в «Торпедо»: «Все посмеялись. Хорошая работа журналистов»

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вчера, 22:12

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос, являлись ли шуткой его слова о возможном переходе чемпиона мира в московский клуб.

Конечно, это хорошая работа журналистов. Они умеют поставить вопрос, на который ты вроде даешь четкий ответ, но в СМИ выходит все так, чтобы эти заголовки зацепили читателей. Я поддерживаю отношения со многими большими футболистами и агентами, но в данном моменте разговор был в другом ключе, который потом перевернули так, как все увидели. Но все посмеялись.

Ранее экс-игрок, во вторник назначенный спортивным директором «Торпедо», сказал, что клуб рассмотрит подписание Погба, так как француз на данный момент находится в статусе свободного агента.