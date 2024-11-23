Балотелли получил шуточную награду «Золотой тапир»

Нападающему «Дженоа» Марио Балотелли вручили шуточную награду «Золотой тапир» в связи с назначением на должность главного тренера команды Патрика Вийера спустя несколько недель после перехода футболиста в клуб.
Ранее у Балотелли и Виейра возникали разногласия.
Форвард прокомментировал получение «трофея»:
Это неправда, что я не ладил с ним в «Ницце», просто это неправда. Я хотел перейти в «Марсель». У нас были некоторые разногласия по поводу некоторых футбольных идей, но на личном уровне мы всегда ладили. Мы играли вместе в «Интере» и «Сити»: он был спокоен, но немного мешал (смеётся).
Сатирическая антипремия «Золотой тапир» вручается в Италии уже много лет за спортивные провалы.