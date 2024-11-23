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Балотелли получил шуточную награду «Золотой тапир»

вчера, 10:23

Нападающему «Дженоа» Марио Балотелли вручили шуточную награду «Золотой тапир» в связи с назначением на должность главного тренера команды Патрика Вийера спустя несколько недель после перехода футболиста в клуб.

Ранее у Балотелли и Виейра возникали разногласия.

Форвард прокомментировал получение «трофея»:

Это неправда, что я не ладил с ним в «Ницце», просто это неправда. Я хотел перейти в «Марсель». У нас были некоторые разногласия по поводу некоторых футбольных идей, но на личном уровне мы всегда ладили. Мы играли вместе в «Интере» и «Сити»: он был спокоен, но немного мешал (смеётся).

Сатирическая антипремия «Золотой тапир» вручается в Италии уже много лет за спортивные провалы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:26
пока всё нормально и даже весело !
Вещий
Вещий
вчера в 10:40
В этом что то есть оригинальное... главное не обидное ....
pnds8z6m6jef
pnds8z6m6jef
вчера в 10:32
Ну что ж, ситуация действительно забавная! Похоже, что "Золотой тапир" стал своеобразным символом иронии над спортивными неудачами, а Марио Балотелли, как всегда, не теряет чувства юмора даже в таких ситуациях. Его комментарии показывают, что он умеет смотреть на вещи с улыбкой, несмотря на возможные разногласия с тренером. Возможно, эта награда станет для него дополнительным стимулом показать свою лучшую игру под руководством нового наставника.
Гость
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