Балотелли получил шуточную награду «Золотой тапир»

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вчера, 10:23

Нападающему «Дженоа» вручили шуточную награду «Золотой тапир» в связи с назначением на должность главного тренера команды спустя несколько недель после перехода футболиста в клуб.

Ранее у Балотелли и Виейра возникали разногласия.

Форвард прокомментировал получение «трофея»:

Это неправда, что я не ладил с ним в «Ницце», просто это неправда. Я хотел перейти в «Марсель». У нас были некоторые разногласия по поводу некоторых футбольных идей, но на личном уровне мы всегда ладили. Мы играли вместе в «Интере» и «Сити»: он был спокоен, но немного мешал (смеётся).

Сатирическая антипремия «Золотой тапир» вручается в Италии уже много лет за спортивные провалы.