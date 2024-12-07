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ФИФА опубликовала расписание Клубного чемпионата мира

вчера, 13:00

Стало известно полное расписание матчей Клубного чемпионата мира. Игра открытия пройдёт 14 июня 2025 года между «Интер Майами» и «Аль-Ахли» на арене «Hard Rock Stadium» (вместимость 65 500) в Майами. Финал будет сыгран на стадионе «MetLife» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси) 13 июля. Также эта арена примет два полуфинальных матча и одну четвертьфинальную игру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявление после опубликования расписания матчей.

Пути 32 команд определены, и теперь мы знаем, в какое время и где, на 12 первоклассных стадионах, мы сможем насладиться 48 захватывающими поединками группового этапа. Вместе с ещё 15 матчами нокаут-стадии, это расписание матчей устанавливает 63 даты в ежедневнике каждого футбольного болельщика — живущего в США, приезжающего из-за границы в эти прекрасные города, чтобы поддержать свои клубы, или следящего в прямом эфире и бесплатно со всех уголков мира через DAZN и FIFA+.

Это расписание матчей — нечто большее, чем просто список захватывающих матчей с участием лучших клубов мира, оно показывает, что клубный футбол может быть и будет по-настоящему глобальным. Давайте покажем это всему миру.

Ниже представлено расписание всех 63 матчей с указанием дат и времени начала.

ФИФА опубликовала расписание Клубного чемпионата мира

Ранее состоялась жеребьёвка Клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:27
Нагрузка возрастает, травмоопасность вместе с ней.... посмотрим к чему приведет это.
ur5v59h6qpeu
ur5v59h6qpeu
вчера в 13:15
Когда же утихнет их реформаторский зуд?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:15
В США многие европейские клубы, в рамках предсезонной подготовки, проводят выставочные матчи и мини-турниры. Они не несли серьёзной соревновательной нагрузки... За победу в клубном чемпионате мира участники не будут ложиться костьми...
drug01
drug01
вчера в 13:14
Теперь будем ждать трансляций
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