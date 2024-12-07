ФИФА опубликовала расписание Клубного чемпионата мира

Стало известно полное расписание матчей Клубного чемпионата мира. Игра открытия пройдёт 14 июня 2025 года между «Интер Майами» и «Аль-Ахли» на арене «Hard Rock Stadium» (вместимость 65 500) в Майами. Финал будет сыгран на стадионе «MetLife» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси) 13 июля. Также эта арена примет два полуфинальных матча и одну четвертьфинальную игру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявление после опубликования расписания матчей.

Пути 32 команд определены, и теперь мы знаем, в какое время и где, на 12 первоклассных стадионах, мы сможем насладиться 48 захватывающими поединками группового этапа. Вместе с ещё 15 матчами нокаут-стадии, это расписание матчей устанавливает 63 даты в ежедневнике каждого футбольного болельщика — живущего в США , приезжающего из-за границы в эти прекрасные города, чтобы поддержать свои клубы, или следящего в прямом эфире и бесплатно со всех уголков мира через DAZN и FIFA +.

Это расписание матчей — нечто большее, чем просто список захватывающих матчей с участием лучших клубов мира, оно показывает, что клубный футбол может быть и будет по-настоящему глобальным. Давайте покажем это всему миру.