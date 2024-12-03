Генсек РФС сообщил, что сборная не сыграет на турнире Центральной Азии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал источнику о том, будет ли сборная России участвовать в Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) в сентябре 2025 года.
28 ноября Sport24 сообщил, что национальная команда может сыграть на турнире следующей осенью.
Информация в СМИ по этому поводу не совсем верная. С Таджикистаном мы играть не будем.
Возможно, они организуют какой-то турнир CAFA, как обычно. Но у нас есть переговоры именно по сентябрю с частью стран немного о другом.
В таком классическом турнире мы участвовать не будем. Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей, нас не интересует. Сыграем две встречи.
Будет ли сборная участвовать в каком-то турнире? Нет, только товарищеские матчи.