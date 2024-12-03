Генсек РФС сообщил, что сборная не сыграет на турнире Центральной Азии

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сегодня, 17:47

Генеральный секретарь РФС рассказал источнику о том, будет ли сборная России участвовать в Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) в сентябре 2025 года.

28 ноября Sport24 сообщил, что национальная команда может сыграть на турнире следующей осенью.