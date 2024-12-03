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Генсек РФС сообщил, что сборная не сыграет на турнире Центральной Азии

сегодня, 17:47

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал источнику о том, будет ли сборная России участвовать в Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) в сентябре 2025 года.

28 ноября Sport24 сообщил, что национальная команда может сыграть на турнире следующей осенью.

Информация в СМИ по этому поводу не совсем верная. С Таджикистаном мы играть не будем.

Возможно, они организуют какой-то турнир CAFA, как обычно. Но у нас есть переговоры именно по сентябрю с частью стран немного о другом.

В таком классическом турнире мы участвовать не будем. Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей, нас не интересует. Сыграем две встречи.

Будет ли сборная участвовать в каком-то турнире? Нет, только товарищеские матчи.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:15
Конечно это не очень приятно слышать!
112910415
112910415
сегодня в 18:09
ну-ну
k84zsgc5g3c3
k84zsgc5g3c3
сегодня в 17:57
Так можем падать всё ниже
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:55
И даже такое наше руководство РФС не в силах решить. Полное днище наш РФС.
Гость
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