У ФИФА возникли трудности с определением дат проведения ЧМ-2034

1733289014

сегодня, 08:10

Ранее стало известно, что заявка Саудовской Аравии на проведение турнира оценена в рекордные 420 баллов. Ближневосточная страна остается единственным претендентом на ЧМ -2034.

В отчете ФИФА уделяется внимание климату и празднованию Рамадана в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что климат в стране наиболее умеренный в период с октября по апрель, когда в среднем в городах-организаторах температура колеблется от 15°C до 30°C.

Согласно заявке саудовцев, в период с мая по сентябрь среднесуточные температуры колеблются от 17°C до 38°C, хотя максимальные дневные температуры могут быть значительно выше.