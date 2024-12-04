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У ФИФА возникли трудности с определением дат проведения ЧМ-2034

сегодня, 08:10

Ранее стало известно, что заявка Саудовской Аравии на проведение турнира оценена в рекордные 420 баллов. Ближневосточная страна остается единственным претендентом на ЧМ-2034.

В отчете ФИФА уделяется внимание климату и празднованию Рамадана в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что климат в стране наиболее умеренный в период с октября по апрель, когда в среднем в городах-организаторах температура колеблется от 15°C до 30°C.

Согласно заявке саудовцев, в период с мая по сентябрь среднесуточные температуры колеблются от 17°C до 38°C, хотя максимальные дневные температуры могут быть значительно выше.

Принимая во внимание местные климатические условия и календарь спортивных и культурных мероприятий, запланированных на 2034 год, определение оптимального времени для проведения соревнований представляет некоторые сложности. Однако значительный запас времени для составления международного календаря мужских матчей на 2034 год, а также гибкость и дух сотрудничества, продемонстрированные кандидатом, являются факторами, которые частично смягчают эти трудности.

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Перевод с calcioefinanza.it
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112910415
112910415
сегодня в 10:48
всё решат деньги, большущие деньги !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:34
Все решают деньги. Мундиаль стал дорогим удовольствием. Теперь и календарь готовы менять, когда право на проведения ЧМ получают такие страны как Катар и КСА...не удивлюсь, если ЧМ 2046 или 2050 получит Эмираты.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:06
Уверены, что "гибкость частично смягчит трудности , но календарь всё равно останется твёрдым" - суть этого отчёта - похоже на "бред" и это сейчас по "холодку", а что будет в жару 2034 года...)))
adekvat
adekvat
сегодня в 08:52
Еще десять лет, определятся как нибудь. Надеюсь Россию к тому времени допустят.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:14
Раньше всегда ЧМ был летом, а теперь как только не меняют все....
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