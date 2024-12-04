У ФИФА возникли трудности с определением дат проведения ЧМ-2034

Ранее стало известно, что заявка Саудовской Аравии на проведение турнира оценена в рекордные 420 баллов. Ближневосточная страна остается единственным претендентом на ЧМ-2034.
В отчете ФИФА уделяется внимание климату и празднованию Рамадана в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что климат в стране наиболее умеренный в период с октября по апрель, когда в среднем в городах-организаторах температура колеблется от 15°C до 30°C.
Согласно заявке саудовцев, в период с мая по сентябрь среднесуточные температуры колеблются от 17°C до 38°C, хотя максимальные дневные температуры могут быть значительно выше.
Принимая во внимание местные климатические условия и календарь спортивных и культурных мероприятий, запланированных на 2034 год, определение оптимального времени для проведения соревнований представляет некоторые сложности. Однако значительный запас времени для составления международного календаря мужских матчей на 2034 год, а также гибкость и дух сотрудничества, продемонстрированные кандидатом, являются факторами, которые частично смягчают эти трудности.