«Увы, мы не фавориты». Мареска — об игре с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» перед матчем с «Тоттенхэмом» в АПЛ оценил силы оппонентов.

Увы, мы не фавориты. Как и наша команда, они выступают в еврокубках, наше второе место в лиге не делает нас главными претендентами на победу.