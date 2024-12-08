«Увы, мы не фавориты». Мареска — об игре с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем с «Тоттенхэмом» в АПЛ оценил силы оппонентов.
Увы, мы не фавориты. Как и наша команда, они выступают в еврокубках, наше второе место в лиге не делает нас главными претендентами на победу.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем с «Тоттенхэмом» в АПЛ оценил силы оппонентов.
Увы, мы не фавориты. Как и наша команда, они выступают в еврокубках, наше второе место в лиге не делает нас главными претендентами на победу.
Хотя и чужой стадион, но вот букмекеры так не думают.
Хотя и чужой стадион, но вот букмекеры так не думают.