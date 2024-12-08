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«Увы, мы не фавориты». Мареска — об игре с «Тоттенхэмом»

вчера, 10:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем с «Тоттенхэмом» в АПЛ оценил силы оппонентов.

Увы, мы не фавориты. Как и наша команда, они выступают в еврокубках, наше второе место в лиге не делает нас главными претендентами на победу.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 15:37
Скромно, скромно...
Хотя и чужой стадион, но вот букмекеры так не думают.
альсато
альсато
вчера в 14:20
После таких слов ..ЭНЦО-нужно гнать..-в САД!!!)))
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 12:38
Тут вообще нет фаворитов и скорее всего будет ничья 1:1.
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Правильно, надо скромнее, выглядеть, чтобы не сглазить, праздновать можно после победы. Ну а не удастся победить, можно сказать - Я же говорил, что мы не фавориты.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:59
Просто Мареска слишком суеверный человек - боится сглазить... Зачем болтать о вероятных победах, лучше их одерживать молча, а не кормить пустыми обещаниями. Да и спокойней так - за язык никто не схватит, в случае чего...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:41
А я думаю что Челси способны победить!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:41
В этом матче фавориты)
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