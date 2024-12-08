Компани: «Игра с „Хайденхаймом“ была непростой»

Главный тренер «Баварии» высказался о победе в матче Бундеслиги с «Хайденхаймом» (4:2).

Неделя началась с трудного поединка. Мы играли 70 минут вдесятером против «Байера». Так что для нас игра [с «Хайденхаймом»] была непростой.

В первом тайме моя команда играла добротно, показывала контрпрессинг, владение мячом было плавным. Мы создавали опасные моменты, которые, как мы считали, дадут нам преимущество.

Во втором тайме мы сохраняли спокойствие, когда пропустили. «Хайденхайм» все еще был в игре в последние 15-20 минут. Но в итоге мы забили 4 гола, и это был очень хороший день для нас.