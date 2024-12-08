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Компани: «Игра с „Хайденхаймом“ была непростой»

вчера, 08:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче Бундеслиги с «Хайденхаймом» (4:2).

Неделя началась с трудного поединка. Мы играли 70 минут вдесятером против «Байера». Так что для нас игра [с «Хайденхаймом»] была непростой.

В первом тайме моя команда играла добротно, показывала контрпрессинг, владение мячом было плавным. Мы создавали опасные моменты, которые, как мы считали, дадут нам преимущество.

Во втором тайме мы сохраняли спокойствие, когда пропустили. «Хайденхайм» все еще был в игре в последние 15-20 минут. Но в итоге мы забили 4 гола, и это был очень хороший день для нас.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:36
Меня одного бесит Сане…? Мне кажется его ни один нормальный клуб не возьмёт, даже свободным агентом. Столько брака от него, но уже нужно что делать с этим, на нём обрывается весь футбол Баварии…
663kyx5dvgkw
663kyx5dvgkw
вчера в 16:21
Хайденхайм сейчас не в лучшей форме, но все равно дали бой.
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
Секонд хенд по русски - вторая рука (подержанный товар). В простонародии - обноски.)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:49
Покупать надо здесь- без подделок и с нормальным качеством. Я в прошлом году оправлял в Россию мячи из Бундеса, клубные шарфы, брелки. Один такой мяч стоит 25евро, шарф Баварии или Штутгарта 12евро, но зато- всё качественное и фирменное.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:35
... Привет!....вчера был с женой в Секонд Хэнде, по русски Большой Гардероб, Мюллера №25 Бавария, даже не приценивался,во первых
полистер,не дышет,во вторых в утиль,как говорится битте-нахауз!
Но ты,минхерц,прав мне нравится что происходит с игрой в Клубе!!!
Capral
Capral
вчера в 10:39
И всё-таки, игру надо улучшать. Напряжённый график понять можно, но нельзя понять провалы в игре- это серьезно. Но в целом, игра Баварии радует глаз, приятный, мобильный и атакующий футбол!!! Смотрю на футбол Компани- с большой надеждой и перспективой!!! После футбола Тухеля, нынешний футбол команды- как возрождение!!!

Удачи Баварии!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 09:34
Это футбол. И лидеры могут проиграть аутсайдеру.
Infirit
Infirit
вчера в 09:29
Матчи с Хайденхаймом и раньше были непростыми.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:25
Тренеру элитного клуба не к лицу такие комментарии...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
А кому сейчас легко? Потрепали они нервы лидеру...
Гость
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