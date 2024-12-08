Комиссионер МЛС о Месси: «Он – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице».

Комиссионер МЛС Дон Гарбер высоко отозвался о нападающем клуба «Интер Майами» . Ранее футболист был признан лучшим игроком лиги.

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