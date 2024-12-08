Комиссионер МЛС о Месси: «Он – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице».

Комиссионер МЛС Дон Гарбер высоко отозвался о нападающем клуба «Интер Майами» Лионеле Месси. Ранее футболист был признан лучшим игроком лиги.
Если вы не находитесь в мире мирового футбола, трудно представить себе общую привлекательность, огромную популярность и статус Лео Месси.
Я имею в виду, что он Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице, и он выступает в нашей лиге.
Во всем судьи виноваты!
Во всем судьи виноваты!
Хорошо что не назвал его ещё и Юрием Гагариным !))
Хорошо что не назвал его ещё и Юрием Гагариным !))