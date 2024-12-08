Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСША. МЛС 2024

Комиссионер МЛС о Месси: «Он – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице»

вчера, 08:36

Комиссионер МЛС Дон Гарбер высоко отозвался о нападающем клуба «Интер Майами» Лионеле Месси. Ранее футболист был признан лучшим игроком лиги.

Если вы не находитесь в мире мирового футбола, трудно представить себе общую привлекательность, огромную популярность и статус Лео Месси.

Я имею в виду, что он Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице, и он выступает в нашей лиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ибрагимович назвал клуб, за который хотел играть во время карьеры
07 декабря
Гвардиола: «Это сезон страданий для „Манчестер Сити“»
07 декабря
Ибрагимович объяснил, почему не будет работать тренером
07 декабря
Агент Мудрика: «Михаил всегда будет привлекать внимание топ-клубов»
07 декабря
Президент ПСЖ: «Суперлига существует только в головах заблуждающихся людей»
07 декабря
Гвардиола: «Многие говорили, что я должен достичь успеха в Англии. Готово!»
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:32
Так бывает, когда люди не могут принять его успехи.
Во всем судьи виноваты!
амурец
амурец
вчера в 13:46
Ну да просто реклама и не более, ну а какой он футболист без поддержки судей показал плей офф МЛС
Capral
Capral ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 11:52
Тоже самое- только реклама.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:50
Вот именно...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:40
...да уж...!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 11:04
Хе.. Кто ж тогда Авейру?.. 🤔.. Походу "мистер Бист" и Пирс Морган в одном лице.. А-ха-ха-ха. 🤭🤣☝️
Capral
Capral
вчера в 10:32
Сравнение конечно равно нулю. М.Джексон? А почему не Шаляпин или Марио Дель Монако? Вот, это же оно и есть- американские "ценности", когда кроме Джексона, никого не знают. Давно известно, что пистон- это выставочный экспонат, помещенный в МЛС- на всеобщее обозрение, с целью рекламы и созданием ажиотажа...
9rzy4ukrkp96
9rzy4ukrkp96
вчера в 09:30
Лигу свою преукрасить с помощью Месси захотел?
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:20
Это лишь мнение, весьма спорное - да и пафоса слишком много... С Майклом Джексоном вообще перебор. Это хорошо, что его поклонники не знают о таком сравнени - вот визгу было бы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:08
Комиссионер МЛС о Месси: «Он – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице».

Хорошо что не назвал его ещё и Юрием Гагариным !))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:07
Ну если быть объективным, то Месси поехал играть туда за огромные деньги + минимальный риск того, что он сдуется по игре. Конечно же он супер профессиональный игрок, но, в европе у него больше шансов что его игра пойдет на спад. А там, в чемпионате пешеходов еще пару-тройку лет может божить.
526qy3sbvtr2
526qy3sbvtr2
вчера в 08:59
Теперь им есть чем гордиться, а так любительская лига
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 