Агент Мудрика: «Михаил всегда будет привлекать внимание топ-клубов»

Вадим Шабий, агент полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, высказался о своём клиенте.
Это уникальный игрок с большим талантом и амбициями. В «Челси» он сосредоточен на том, чтобы закрепиться в основе. Конечно, он всегда будет привлекать внимание топ-клубов, но сейчас все его мысли с «Челси».
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Глянул щас трансфермаркет Мудрик сейчас стоит 30 млн !А самая высокая стоимость его была 23 марта 2023 года 60 млн! Ровно в два раза подешевел парень!
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Глянул щас трансфермаркет Мудрик сейчас стоит 30 млн !А самая высокая стоимость его была 23 марта 2023 года 60 млн! Ровно в два раза подешевел парень!