Агент Мудрика: «Михаил всегда будет привлекать внимание топ-клубов»

Вадим Шабий, агент полузащитника «Челси» , высказался о своём клиенте.

Это уникальный игрок с большим талантом и амбициями. В «Челси» он сосредоточен на том, чтобы закрепиться в основе. Конечно, он всегда будет привлекать внимание топ-клубов, но сейчас все его мысли с «Челси».