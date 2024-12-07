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Агент Мудрика: «Михаил всегда будет привлекать внимание топ-клубов»

вчера, 18:02

Вадим Шабий, агент полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, высказался о своём клиенте.

Это уникальный игрок с большим талантом и амбициями. В «Челси» он сосредоточен на том, чтобы закрепиться в основе. Конечно, он всегда будет привлекать внимание топ-клубов, но сейчас все его мысли с «Челси».

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06 декабря
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Все комментарии
311
311
вчера в 23:34
Сомнительно, но окэй
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:39
Приветствую! Я в принципе выводов не делаю! Но звоночек как бы есть! Ему надо где-то перезапустить карьеру!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Приветствую Вас!!!
Ценники вещь ненадежная, цена может меняться в зависимости от разных причин. Я бы не стал делать уже сейчас далекоидущие выводы. Мудрик- способный парень, имеет много игровых достоинств, кроме всего- он молод. Но оставться в Челси, конечно нелогично. Аренда в Барселоне была бы сейчас для Мудрика идеальным вариантом. Вы же понимаете,, что АПЛ, это не убитая Серия А, гдe итальянские команды, раз в 12 лет побеждают в еврокубках, и где на подсосе всякие хвЫчки и прочие...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03
Сейчас он и половинку Угальде не стоит, не то что Хвичи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:02
лютая скорость у Михаила, и атлетизм на высшем уровне.
надеюсь, Барса договрится с Челси по арендной соглашении Мудрика.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:30
На счет того что будет всегда привлекать внимание , я бы на месте жучка Шабия не был так уверен! Хотя как сказал незабвенный Крылов в басне :
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Глянул щас трансфермаркет Мудрик сейчас стоит 30 млн !А самая высокая стоимость его была 23 марта 2023 года 60 млн! Ровно в два раза подешевел парень!
112910415
112910415
вчера в 18:28
оптимизм уместен
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:23
Любой агент хвалит своего клиента.
Capral
Capral
вчера в 18:15
Верю в Мудрика, отличный игрок!!!!!!! Придет и его время!!!!!!! Удачи тебе Миха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
Не всегда - а когда будет в нужных кондициях...)
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