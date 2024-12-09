«Манчестер Юнайтед» может активировать опцию выкупа Осимхена в январе

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» могут активировать опцию выкупа нигерийца в январе. Клаусула за форварда составляет 62 млн фунтов стерлингов.
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» могут активировать опцию выкупа нигерийца в январе. Клаусула за форварда составляет 62 млн фунтов стерлингов.
МЮ нужна и тотальная чистка, и тотальная закупка....очень мало качественных игроков. Амориму нужно проделать огромную работу, что бы создать команду, сейчас это больше сборище игроков. Им уже сейчас нужно создать план и зимой начать процесс купли-продажи игроков. Может стоит предложить наполи Зиркзее и деньги в обмен на Осимхена?! Думаю все будут довольны
МЮ нужна и тотальная чистка, и тотальная закупка....очень мало качественных игроков. Амориму нужно проделать огромную работу, что бы создать команду, сейчас это больше сборище игроков. Им уже сейчас нужно создать план и зимой начать процесс купли-продажи игроков. Может стоит предложить наполи Зиркзее и деньги в обмен на Осимхена?! Думаю все будут довольны