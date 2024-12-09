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«Манчестер Юнайтед» может активировать опцию выкупа Осимхена в январе

вчера, 16:15

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» могут активировать опцию выкупа нигерийца в январе. Клаусула за форварда составляет 62 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:39
Впервые слышу про отступные Витька! Там вроде как Де Лаурентис 120 млн € хотел и ни меньше)))
МЮ нужна и тотальная чистка, и тотальная закупка....очень мало качественных игроков. Амориму нужно проделать огромную работу, что бы создать команду, сейчас это больше сборище игроков. Им уже сейчас нужно создать план и зимой начать процесс купли-продажи игроков. Может стоит предложить наполи Зиркзее и деньги в обмен на Осимхена?! Думаю все будут довольны
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:08
Так что, продлеваем, или попозже напишете с тегом "vip"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:42
Спасибо!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38
Стопроцентные.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:17
В настоящий момент каковы мои шансы на продление VIP ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:42
Как-то много вас стало в последнее время...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:34
У МЮ аппетиты хорошие! Но нужно ли это игроку?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:33
Когда клаусула у него стала 62 млн?
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