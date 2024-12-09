«Манчестер Юнайтед» может активировать опцию выкупа Осимхена в январе

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вчера, 16:15

Нападающий «Галатасарая» , права на которого принадлежат «Наполи», может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» могут активировать опцию выкупа нигерийца в январе. Клаусула за форварда составляет 62 млн фунтов стерлингов.