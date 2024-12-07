«Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес попал в сферу интересов «Реала».
По данным источника, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием аргентинца. Однако «красные дьяволы» не собираются продавать своего футболиста.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес попал в сферу интересов «Реала».
По данным источника, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием аргентинца. Однако «красные дьяволы» не собираются продавать своего футболиста.
"Реал интересуется всеми защитниками мира"
"Реал интересуется всеми защитниками мира"
лучший на поле,везде поспевает и пробить по воротам, заодно и
пихнуть кого надо и точный пас отдать,рэспект челу!!! Кого нибудь
подобие ему,всё полегче бы стало!!!
лучший на поле,везде поспевает и пробить по воротам, заодно и
пихнуть кого надо и точный пас отдать,рэспект челу!!! Кого нибудь
подобие ему,всё полегче бы стало!!!