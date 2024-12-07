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«Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:20

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес попал в сферу интересов «Реала».

По данным источника, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием аргентинца. Однако «красные дьяволы» не собираются продавать своего футболиста.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:05
В общем все подобные новости можно объединить под одним заголовком:
"Реал интересуется всеми защитниками мира"
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:03
Не, Рюдигер такой один.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:40
Как можно у МЮ покупать защитников?
shur
shur
вчера в 23:59
....смотрю сейчас с Жироной (1:0) , Антонио последний из Магикан,
лучший на поле,везде поспевает и пробить по воротам, заодно и
пихнуть кого надо и точный пас отдать,рэспект челу!!! Кого нибудь
подобие ему,всё полегче бы стало!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:48
Значит, все ещё ищут нового Крооса)))) МЮ наверно, захочет обменять с Реалом игроками. Лисандро на Тчуамени
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:40
Грязный игрок. Вечно так и хочет сломать кого-то.
Вещий
Вещий
вчера в 23:39
Пересу готовить двойную сумму и упакуют его для него цветной ленточкой...
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