«Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:20

Защитник «Манчестер Юнайтед» попал в сферу интересов «Реала».

По данным источника, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием аргентинца. Однако «красные дьяволы» не собираются продавать своего футболиста.