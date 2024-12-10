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Игроки «Вест Хэма» поддержали попавшего в ДТП Антонио

сегодня, 00:33
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Футболисты «Вест Хэма» поддержали своего товарища по команде Майкла Антонио, который попал в ДТП 7 декабря.

Нападающий перенёс операцию в связи с переломом нижней конечности в воскресенье и в настоящее время восстанавливается в больнице.

Перед матчем АПЛ в понедельник с «Вулверхэмптоном» игроки вышли на разминку в специальных футболках с фамилией одноклубника и 9-м номером. Также на девятой минуте встречи в адрес Антонио на трибунах прозвучали аплодисменты от болельщиков.

Эти футболки, а также те, в которых команда проводит встречу 15-го тура, выставят на аукцион, каждая из них будет подписана футболистами, включая Майкла.

Все собранные на аукционе средства будут разделены между Национальной службой здравоохранения и благотворительной организацией Air Ambulances UK Charity.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:26
Это правильно когда так поступают
протон
протон
сегодня в 01:27
Вот кого надо "запрещать". Повезло, что он никого с собой не унёс.
Чтобы так оторвать полморды машине надо превышать скорость на столько, что такие скорости даже на треках запрещены.
Он просто опасен для окружающих.
За руль его точно больше никогда пускать нельзя.
Уж на водителя, "бедняжке", денег должно хватить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:36
Ну конечно это естественная и правильная акция поддержки своего товарища.
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