Игроки «Вест Хэма» поддержали попавшего в ДТП Антонио

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сегодня, 00:33

Футболисты «Вест Хэма» поддержали своего товарища по команде , который попал в ДТП 7 декабря.

Нападающий перенёс операцию в связи с переломом нижней конечности в воскресенье и в настоящее время восстанавливается в больнице.

Перед матчем АПЛ в понедельник с «Вулверхэмптоном» игроки вышли на разминку в специальных футболках с фамилией одноклубника и 9-м номером. Также на девятой минуте встречи в адрес Антонио на трибунах прозвучали аплодисменты от болельщиков.

Эти футболки, а также те, в которых команда проводит встречу 15-го тура, выставят на аукцион, каждая из них будет подписана футболистами, включая Майкла.