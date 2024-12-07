Ближайшие матчи «Милан» проведёт без своего лучшего игрока

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вчера, 15:46

Полузащитник «Милана» и сборной США получил травму икроножной мышцы правой ноги. Игрок почувствовал дискомфорт в конце первого тайма матча 15-го тура Серии А против «Аталанты».

По предварительным данным, у Пулишича растяжение, и он пропустит 2 — 3 недели. В понедельник футболисту будет сделана МРТ , и уже окончательно станут ясны сроки восстановления.

Напомним, Пулишич перешёл в «Милан» из «Челси» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний правый вингер является самым результативным игроком «Милана». На счету Пулишича 8 голов и 6 голевых передач в 20 играх. Портал Transfermarkt оценивает американца хорватского происхождения в 50 миллионов евро.